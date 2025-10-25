Nuevo pique entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton: ¡el asturiano aplaudió irónicamente al inglés en plena vuelta!

Continúan los rifirrafes entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton... A pesar de estar a años luz de luchar por el Mundial, los veteranos y excompañeros en McLaren han vuelto a protagonizar un pequeño 'encontronazo' en los libres del GP de México.

Apenas dos semanas después de lo sucedido en Singapur, el piloto de Aston Martin y el de Ferrari se encontraron de nuevo en pista en los entrenamientos libres justo cuando Fernando estaba buscando exprimir su AM25 en plena vuelta.

Aplauso irónico de Alonso a Hamilton...

El problema es que se le 'cruzó' Hamilton, que obstaculizó al español y le obligó a cancelar la vuelta. Alonso, enfadado, no se quedó sin responder y cuando se puso a la altura del británico comenzó a aplaudir irónicamente en señal de protesta.

Casi chocan...

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Hamilton, volvió a adelantar a Alonso -seguía aplaudiéndole- y obligó a este a corregir rápidamente la dirección para evitar un choque entre ambos... La acción no fue a más, pero teniendo a los dos como protagonistas llama más la atención, especialmente después del rifirrafe de Singapur en el que Alonso insistió por radio, y después ante la prensa, para que sancionaran a un Hamilton que terminó la carrera sin frenos y teniéndose que saltar muchas curvas. El siete veces campeón respondió con un mensaje en su Instagram...

Buenas sensaciones de Alonso

En lo deportivo y después de sumar un punto en Austin y de ser séptimo en Singapur, Fernando Alonso fue 12º en los Libres 1 y 8º en la segunda sesión en el circuito mexicano. El bicampeón se situó a medio segundo del mejor tiempo (Max Verstappen) y en la misma décima que Stroll (10º), lo que puede confirmar que Aston Martin tenga mejores sensaciones que las esperadas. Eso sí, todavía quedan por delante los Libres 3 y más importante, la clasificación a las 23:00 en España. Hamilton, por su parte, fue quinto y sueña todavía con conseguir su primer podio en carrera de domingo con Ferrari. El más rápido en la segunda sesión fue Verstappen, Norris (4º) y Piastri (12º). Ojo...

Así está el Mundial...

