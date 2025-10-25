Muere el culturista Kadu Santos a los 31 años poco después de pedirle matrimonio a su novia

Kadu Santos, fisicoculturista brasileño de 31 años, ha muerto de forma repentina y por causas todavía desconocidas en el estado brasileño de Río Grande del Sur, tal y como informó CNN Brasil.

Pidió matrimonio a su novia en plena competición

Santos era un reconocido culturista y entrenador personal que protagonizó hace apenas unos meses un emotivo e inesperado momento en plena competición, donde decidió pedirle matrimonio a su novia Sabrina Wollmann cuando eran foco de todas las miradas y ambos se encontraban en el podio. Wollmann también es entrenadora personal. La pedida de mano tuvo lugar en julio de 2025.

Doble campeón absoluto en el Muscle Contest

En el palmarés de Santos lucía una impresionante lista de premios y logros que le convirtieron en un referente del país, y es que llegó a ganar once títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest. Además, su influencia iba más allá de los reconocimientos, en Instagram tenía 13.000 seguidores, ofrecía consultorías online y se definía como una persona que "transformaba cuerpos y mentes con práctica y conocimiento".

La noticia de su muerte fue completamente inesperada ya que, según diferentes fuentes, no padecía ninguna enfermedad y las causas tampoco parecen estar relacionadas con ningún acto violento. De momento, no hay hipótesis claras acerca del deceso pero la más probable es que se haya tratado de una muerte súbita.

Su padre fue uno de los primeros en lamentar el fallecimiento de Kadu Santos: "El día más triste de mi vida"; además del centro en el que solía entrenar: "Siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos".

"El día más triste de mi vida"; "Es muy difícil de aceptar..."

Diego Wiegand, también culturista, era uno de sus grandes amigos del mundillo, el cual publicó un emotivo mensaje en redes sociales en memoria de Santos: "El cielo definitivamente está de fiesta hoy. Kadu era un atleta completamente fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Con gran pesar me despido de ti hoy, es muy difícil de aceptar, todavía no lo he hecho, pero dejaste un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado por todos como el hombre que fuiste. Te amo hermano".

