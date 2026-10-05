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Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio en directo

El murciano busca revalidar el título del año pasado y sumar el que sería su tercer trofeo del año y el primero tras la lesión que la mantuvo casi cuatro meses fuera de las pistas. Consulta la hora y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio entre Alcaraz y Lehecka.

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka, finalistas del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka, finalistas del ATP 500 de Tokio EFE/Antena 3

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Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka disputarán este martes 6 de octubre la final del ATP 500 de Tokio tras deshacerse de Jaume Munar y Valentin Vacherot respectivamente. El actual campeón del torneo se medirá a un Lehecka que ha ido subiendo su nivel para alcanzar el partido por el título en la capital japonesa. Será el quinto duelo entre el español y el checo, con un balance favorable (3-1) para el tenista murciano.

La última vez que Alcaraz y Lehecka se vieron las caras fue en los cuartos de final del US Open 2025, entonces el murciano, a un nivel superlativo, no dio ninguna opción al jugador checo (6-4, 6-2 y 6-4). Pero lo cierto es que el campeón de siete Grand slam está ahora mismo muy lejos del estado de forma que exhibió hace un año en Nueva York. El pupilo de Samu López ha sufrido toda la semana con su servicio en Tokio y estuvo al borde del k.o. ante Jaume Munar en las semifinales (5-7, 6-3 y 6-1).

Cara a cara entre Alcaraz y Lehecka

  • Carlos Alcaraz gana a Jiri Lehecka en cuartos de final US Open 2025 (6-4 6-2 y 6-4)
  • Carlos Alcaraz gana a Jiri Lehecka en la Final de Queen's 2025 (7-5 6-7(5) y 6-2)
  • Jiri Lehecka gana a Carlos Alcaraz en los Cuartos de final Doha 2025 (6-3 3-6 y 6-4)
  • Carlos Alcaraz gana a Jiri Lehecka en los octavos de Queen's 2023 (6-2 y 6-3)

Primera final tras su lesión... ¡y a por el tercer título del año!

Además, será la primera final de Carlitos tras volver de la lesión que la mantuvo casi cuatro meses fuera y por la que se perdió Roland Garros, Wimbledon y los Masters de Madrid, Roma, Canadá y Cincinnati, además del torneo de Queen's. El de El Palmar volvió en el US Open y cayó en cuartos ante Shelton, después compitió y ganó la Laver con el Team Europa y ahora, en Tokio, suma su segunda final consecutiva para soñar con repetir título y celebrar el tercer título de la temporada (Open de Australia y Doha). En Montecarlo perdió la final ante un Sinner que también atraviesa una larga lesión que no le permite competir desde que ganara Wimbledon el 12 de julio. Desde entonces se ha perdido toda la gira estadounidense y también ha confirmado su baja en el Masters de Shanghái.

Camino a su 27º título ATP

La de este martes será la 35ª final ATP de Alcaraz, habiendo ganado 26 títulos y perdido nueve finales, entre ellas la de los Juegos de París 2024 (no es un torneo ATP). En cuanto a categoría ATP 500, el español ha levantado ya nueve títulos y aspirará al décimo. Solo ha perdido (Barcelona, Rio de Janeiro y Hamburgo) tres de las doce finales en ATP 500.

Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio

La final del ATP de Tokio entre Alcaraz y Lehecka se disputará este martes 6 de octubre a las 11:00 (horario peninsular). Podrás seguir la última hora de la final aquí, en la web de Antena 3 Deportes, donde disfrutarás de la crónica, las declaraciones y toda la información.

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