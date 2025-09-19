Alexander Zverev: "La final de Roland Garros fue algo inaudito en este deporte"

Alexander Zverev se encuentra en San Francisco para disputar la Laver Cup 2025, el de Hamburgo ha jugado cinco ediciones de la competición (2017, 2018, 2019, 2021 y 2014), las cinco en las que Europa se llevó el trofeo. El jugador alemán, actual número 3 del mundo, compartirá equipo este fin de semana con Carlos Alcaraz, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Menšík y Flavio Cobolli (Tomáš Macháč, reserva).

Hace unos meses, en julio, Zverev fue noticia al reconocer los problemas mentales que ha atravesado a lo largo de su carrera. "Es gracioso, a veces me siento muy solo ahí afuera. Lucho mentalmente. He estado diciendo eso desde después del Abierto de Australia. Sí, simplemente no sé. Estoy tratando de encontrar maneras, intentando encontrar formas de salir de este agujero. Pero sigo encontrándome de vuelta en él de alguna manera. Sí, no sé. Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento, lo cual es un sentimiento que no es muy agradable", reconocía el de Hamburgo tras perder ante Arthur Rinderknech en Wimbledon.

"¿Sinner y Alcaraz? Ambos están por delante de los demás, claramente"

Dos meses y medio después de aquello, a Zverev se le ha visto sonriente en San Francisco con el resto de tenistas que van a disputar este fin de semana la Laver Cup. El jugador alemán, que no ha sido elegido por Yannick Noah para ningún partido de la primera jornada de este viernes, habló en rueda de prensa sobre diversos temas y se le preguntó por el dominio de Alcaraz y Sinner en el circuito.

"Ambos están por delante de los demás, claramente, y nuestro obligación es trabajar duro para intentar ponernos a su altura. Este año, nadie lo ha conseguido. Ojalá alguien lo logre la próxima temporada", reconoció Zverev.

El tenista alemán se refirió a la histórica final de Roland Garros que jugaron el español y el italiano en la Philippe Chatrier el pasado 8 de junio y no duda en apuntar que "fue algo inaudito" en la historia del tenis.

"La final de Roland Garros entre Carlos y Jannik fue algo inaudito en este deporte, aunque solo sea por la velocidad de sus golpes. La forma en que jugaron al tenis ese día... Por supuesto, hemos tenido grandes campeones que se han enfrentado en los últimos 15 años y el Big Three nos ha ofrecido partidos inolvidables, pero el estilo de juego que Alcaraz y Sinner propusieron en París fue algo que nunca había visto antes", admitió Alexander Zverev.

