Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Dean Huijsen tira de ironía: "Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español"

El defensa del Real Madrid lanza un dardo tras la sanción de un partido por su expulsión en Anoeta.

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Dejan Huijsen en Anoeta

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Dejan Huijsen en AnoetaGetty Images

Publicidad

Dean Huijsen deberá cumplir un partido de sanción tras la cartulina roja que vio ante la Real Sociedad en Anoeta el pasado fin de semana. Una acción, la que protagonizó derribando a Mikel Oyarzabal, que ha generado un intenso debate, incrementado después de que el Comité Técnico de Árbitros admitiera este martes que "la sanción más ajustada" en dicha jugada hubiese sido la tarjeta "amarilla".

"El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación", analizó la portavoz del CTA, Marta Frías.

La cuestión es que el miércoles el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionada con un partido al central blanco por esa expulsión en Anoeta. El Real Madrid presentó un recurso a ese partido de sanción. alegando "un error material manifiesto" en el acta arbitral de Gil Manzano. Pero el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó dicho recurso de apelación del club blanco.

"Para la apreciación del pretendido error material manifiesto, la prueba aportada debe contradecir de manera clara e inequívoca los hechos reflejados en el acta. Siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto alegado por el club recurrente", argumenta Apelación.

"Este Comité no aprecia vulneración alguna de los principios de tipicidad, proporcionalidad o seguridad jurídica invocados por el Real Madrid CF. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral", añade Apelación.

Storie publicada por Dean Huijsen
Storie publicada por Dean Huijsen | IG: Dean Huijsen

Además, el Comité recuerda que el árbitro es "la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos", y que la interpretación en este caso del colegiado extremeño, expulsar a Huijsen en el duelo de Anoeta, "es razonable y plausible" dadas las circunstancias de la jugada.

Huijsen, sorprendido tras la decisión de Apelación

Tras esa decisión de Apelación, el propio Huijsen reaccionó en las redes sociales y, a través de un storie en su cuenta de Instagram, ironizó con lo ocurrido.

"Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", escribió el jugador blanco poniendo cinco puntos sobre el asunto.

"1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen. Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", apunta Dean Huijsen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Janire González-Etxabarri conquista su primer Mundial de surf: "Solo quería abrazar a mi hermana"

Janire González-Etxabarri conquista su primer Mundial de surf: "Solo quería abrazar a mi hermana"

Publicidad

Deportes

Andre Agassi, en San Francisco

Andre Agassi, sobre Alcaraz: "Es una combinación del 'Big Three', uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que..."

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Dejan Huijsen en Anoeta

Dean Huijsen tira de ironía: "Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español"

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer gol ante la Atalanta

El Barcelona - PSG se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Roger Federer y Rafa Nadal durante la Laver Cup 2022, último torneo del suizo
Tenis

El proyecto de Federer para crear un circuito de veteranos con Nadal: "Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis"

Isabel Díaz Ayuso, en un acto a un año de la vuelta de la F1 a Madrid
Fórmula 1

Locura por la F1 en Madrid: las entradas disponibles en preventa "se agotaron en dos minutos"

Marc Cucurella
Autismo

Marc Cucurella rompe a llorar al hablar por primera vez de su hijo con autismo: "Sufro porque a veces no sé cómo ayudarle"

El futbolista español ha concedido una entrevista a Pau, un chico que, al igual que su hijo, tiene autismo. Pau se ha convertido en un referente de la comunicación y la divulgación sobre el espectro autista.

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025
Laver Cup

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025: Cuándo empieza, horarios, equipos, partidos y dónde verla

Europa se enfrenta al Resto del Mundo del 19 al 21 de septiembre en una Laver Cup con Carlos Alcaraz como protagonista.

Newcastle - Barcelona: Marcus Rashford celebra su segundo gol

Un gran Rashford lidera el asalto del Barça a St James' Park en su debut en Champions (1-2)

José Mourinho posa con Rui Costa, presidente del Benfica

José Mourinho vuelve al Benfica 25 años después: "Es un honor inmenso"

Bjorn Borg en la Laver Cup 2024

Bjorn Borg, sobre su pasado con las drogas: "Estuve cerca de morir muchas veces"

Publicidad