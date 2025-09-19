Dean Huijsen tira de ironía: "Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español"

Dean Huijsen deberá cumplir un partido de sanción tras la cartulina roja que vio ante la Real Sociedad en Anoeta el pasado fin de semana. Una acción, la que protagonizó derribando a Mikel Oyarzabal, que ha generado un intenso debate, incrementado después de que el Comité Técnico de Árbitros admitiera este martes que "la sanción más ajustada" en dicha jugada hubiese sido la tarjeta "amarilla".

"El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación", analizó la portavoz del CTA, Marta Frías.

La cuestión es que el miércoles el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionada con un partido al central blanco por esa expulsión en Anoeta. El Real Madrid presentó un recurso a ese partido de sanción. alegando "un error material manifiesto" en el acta arbitral de Gil Manzano. Pero el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó dicho recurso de apelación del club blanco.

"Para la apreciación del pretendido error material manifiesto, la prueba aportada debe contradecir de manera clara e inequívoca los hechos reflejados en el acta. Siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto alegado por el club recurrente", argumenta Apelación.

"Este Comité no aprecia vulneración alguna de los principios de tipicidad, proporcionalidad o seguridad jurídica invocados por el Real Madrid CF. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral", añade Apelación.

Además, el Comité recuerda que el árbitro es "la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos", y que la interpretación en este caso del colegiado extremeño, expulsar a Huijsen en el duelo de Anoeta, "es razonable y plausible" dadas las circunstancias de la jugada.

Huijsen, sorprendido tras la decisión de Apelación

Tras esa decisión de Apelación, el propio Huijsen reaccionó en las redes sociales y, a través de un storie en su cuenta de Instagram, ironizó con lo ocurrido.

"Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", escribió el jugador blanco poniendo cinco puntos sobre el asunto.

"1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen. Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", apunta Dean Huijsen.

