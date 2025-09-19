Real Madrid - Espanyol: Día, hora, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports con cuatro victorias en cuatro partidos, recibe este sábado al RCD Espanyol en la jornada 5. Los de Xabi Alonso buscan el 'pleno al quince' para seguir en lo más alto de la competición liguera tras las victorias ante Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1) y Real Sociedad (1-2). El equipo perico, por su parte, se presenta en la capital de España tras un gran inicio con tres triunfos y un empate, a tan solo dos puntos de los blancos y en segunda posición empatados con el Barcelona.

Y es que el Espanyol ha ganado a Atlético, Osasuna y Mallorca; y ha firmado un empate ante la Real Sociedad en Anoeta. Los de Manolo González pueden dormir líderes este sábado sin son capaces de ganar hoy en Chamartín.

Xabi Alonso sigue sin poder contar con Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick. Habrá que ver cómo reestructura su defensa el tolosarra tras confirmase el partido de sanción a Dean Huijsen y la lesión de Trent Alexander-Arnold ante el Olympique de Marsella. Carvajal, tras la baja del inglés, formará en el carril derecho, con Álvaro Carreras por la izquierda. El centro de la zaga será para Militao y Raúl Asencio.

Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos y Brahim podrían forman en la medular, justo por delante de la dupla formada por Kylian Mbappé, en plena racha goleadora, y Vinícius Jr.

De esta forma, el once del Real Madrid ante el Espanyol puede ser el siguiente: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Por su parte, Manolo González tiene la baja de Pere Milla, pero el resto de su plantilla está lista para tratar de dar la sorpresa este sábado en el Bernabéu. El once del Espanyol ante el Real Madrid puede ser el siguiente: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.

Horario y dónde ver el Real Madrid - RCD Espanyol

El Real Madrid - RCD Espanyol, partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular), en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid - RCD Espanyol de LaLiga EA Sports se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo y todos los goles.

