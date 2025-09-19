El rapero Fedez, a los tribunales por "incitación al odio" al comparar a Jannik Sinner con Hitler

Presentan una denuncia por incitación al odio contra el rapero Fedez después de que este divulgase una estrofa de lo que apunta a ser una nueva canción en la que se refiere al tenista Jannik Sinner como "un italiano purasangre con el acento de Adolf Hitler".

En la denuncia, el concejal Giuseppe Martucci de la localidad de Bolzano (norte de Italia) acusa a Fedez de "propaganda y la incitación al odio por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos", informaron los medios italianos.

"Sentí el deber de actuar en defensa de los valores fundamentales de nuestra Constitución. No podemos permitir que un lenguaje que evoca el racismo y el odio sea normalizado por figuras públicas", ha explicado a los medios Martucci.

El rapero, exesposo de la influencer italiana Chiara Ferragni y con 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó en redes sociales una serie de líneas escritas en su bloc de notas personal en las que habla de varios personajes de la actualidad.

Charlie Kirk o Carlo Acutis

Entre ellos aparecían el estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre de un disparo en el cuello; la política italiana Elly Schelein; o el italiano Carlo Acutis, conocido como 'santo millenial', el primero que vivió en el siglo XXI.

"Han canonizado a un chico de 15 años por su milagro de jugar a la PlayStation sin decir palabrotas. Han disparado a un antiabortista estadounidense. ¡TRANQUILOS, CHICOS, EL PAPA SIGUE EN EL VATICANO! ¿Habéis oído lo que ha dicho Elly Schlein? 'Condeno a Israel, pero tengo muchos amigos hebreos'. Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler", decía la estrofa.

Sobre el tenista italiano, nacido en San Cándido en la región de Trentino Alto-Adigio, el rapero Fedez hacía referencia a su acento ya que su familia, sus padres Hanspeter y Siglinde, hablan alemán, idioma oficial del Alto-Adigio (Südtirol, en alemán), junto con el italiano y el ladino.

La publicación de la estrofa sobre el tenista ha desatado la polémica y un enconado debate en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com