El Barcelona - PSG se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys

El partido de la Champions League entre Barcelona y PSG se disputará en Montjuïc, según ha informado el club azulgrana.

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer gol ante la Atalanta

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer gol ante la Atalanta

El FC Barcelona ha confirmado, mediante un comunicado, que el partido del póximo 1 de octubre contra el Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

"El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", informa el club culé este viernes.

El recinto ubicado en Montjuïc, con un aforo cercano a los 50.000 espectadores, ya fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25).

El partido de LaLiga ante el Valencia se jugó en el Johan Cruyff, el mismo escenario que este domingo albergará el Barça - Getafe de la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

Rashford lidera al Barça en St. James' Park

El Barcelona arrancó la Champions League 2025 - 26 ganando a domicilio (1-2) al Newcastle en St. James' Park, una victoria que llevó la firma de Marcus Rashford, el autor de los dos goles culés.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que el conjunto azulgrana necesitaba incorporar este verano a un jugador como Marcus Rashford, para contar con todas las posiciones dobladas con "jugadores de calidad".

"Marcus ha dado el primer paso: marcar dos goles en su casa, en un estadio como este y con la camiseta del Barça. Ha dado un paso importante para demostrar que es un jugador fantástico, pero ahora tiene que dar el segundo paso", indicó el técnico alemán.

"Para un delantero siempre es bueno marcar goles. Estoy contento por él. Es un jugador importante. En cuanto salió la oportunidad, hablé con él y le dije que le quería en el equipo. Estoy contento porque creo que es un fuera de serie y el equipo lo está cuidando bien. Tiene fuerza, velocidad, control y finalización, y creo que lo puede aprovechar más", apuntó Flick sobre Rashford.

