Badosa se sincera: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí"

Paula Badosa atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, pero no pierde la fe. La tenista española, que ha caído hasta el puesto 113 del ranking WTA tras su eliminación en el Masters 1000 de Miami, lanzó un mensaje de resiliencia en sus redes sociales.

Badosa fue eliminada el pasado sábado en segunda ronda por la estadounidense Iva Jovic (6-2 y 6-1), un resultado que confirmó su caída fuera del top 100, después de haber llegado a ser número dos del mundo.

"Lo intentaré con todas mis fuerzas"

En una carta publicada en sus redes, la tenista fue clara sobre su situación actual: "Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí".

"A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada"

La jugadora, nacida en Nueva York, se mostró especialmente sincera sobre su estado emocional: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande y me pregunto si seré capaz".

Pese a las dificultades, Badosa mantiene su determinación de regresar a su mejor nivel: "Una vez más, voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... Seguiré. Y seguiré".

"No seré recordada por ser la que más títulos gane"

La española también quiso dejar un mensaje de inspiración: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: 'Si ella pudo, yo también'. Para eso sigo aquí". "Paula no está de vuelta... pero lo estará", apostilló.

La tenista afronta ahora la temporada de tierra batida con el objetivo de recuperar sensaciones y escalar posiciones en el ranking recuperando sensaciones.

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