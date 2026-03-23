Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

WTA

Badosa se sincera: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí"

La tenista española atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, pero no pierde la fe: "Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero...", dice tras salir del top 100.

Paula Badosa en la Billie Jean King Cup

Paula Badosa en la Billie Jean King CupReuters

Publicidad

Paula Badosa atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, pero no pierde la fe. La tenista española, que ha caído hasta el puesto 113 del ranking WTA tras su eliminación en el Masters 1000 de Miami, lanzó un mensaje de resiliencia en sus redes sociales.

Badosa fue eliminada el pasado sábado en segunda ronda por la estadounidense Iva Jovic (6-2 y 6-1), un resultado que confirmó su caída fuera del top 100, después de haber llegado a ser número dos del mundo.

"Lo intentaré con todas mis fuerzas"

En una carta publicada en sus redes, la tenista fue clara sobre su situación actual: "Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí".

"A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada"

Paula Badosa

La jugadora, nacida en Nueva York, se mostró especialmente sincera sobre su estado emocional: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande y me pregunto si seré capaz".

Pese a las dificultades, Badosa mantiene su determinación de regresar a su mejor nivel: "Una vez más, voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... Seguiré. Y seguiré".

"No seré recordada por ser la que más títulos gane"

La española también quiso dejar un mensaje de inspiración: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: 'Si ella pudo, yo también'. Para eso sigo aquí". "Paula no está de vuelta... pero lo estará", apostilló.

La tenista afronta ahora la temporada de tierra batida con el objetivo de recuperar sensaciones y escalar posiciones en el ranking recuperando sensaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Miami es un 'infierno': Alcaraz se la pega ante Korda y dice adiós en tercera ronda

Alcaraz durante el partido ante Korda en Miami

Publicidad

Deportes

Paula Badosa en la Billie Jean King Cup

Badosa se sincera: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí"

Mbappé durante el Real Madrid-Atlético

Mbappé: "Se han dicho cosas falsas sobre mi rodilla"

Valverde, Brahim, Vinícius y Brahim jugando a pádel

Valverde y Vinícius arrasan... también en el pádel: el momentazo que refleja el buen ambiente del Madrid

Fernando Alonso en el GP de Australia
Fórmula 1

Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en el inicio del GP de Japón

Sardar Azmoun durante un partido con la selección iraní
Mundial

Irán fulmina de su selección a Sardar Azmoun acusándole de 'traidor a la patria' por una foto

Carlos Alcaraz, cabizbajo en el partido ante Korda
Análisis

La sorprendente reacción de Justine Henin a la derrota de Alcaraz en Miami: "Se beneficiará de ello"

La leyenda del tenis belga analiza la derrota del murciano ante Korda.

Alcaraz en el Masters de Miami 2026
Tenis

Patrick Mouratoglou, sobre la última derrota de Alcaraz en Miami: "Creo que está aburrido porque..."

El conocido técnico francés ha reflexionado tras el desliz de Alcaraz ante Korda: "Me da la sensación de que los Masters 1.000 ya no...".

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda

El sufrimiento de Carlos Alcaraz ante Korda: "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."

Nadal y Thiem posan juntos en la foto antes de la final

Thiem recuerda lo que sintió tras jugar las finales de Roland Garros ante Nadal: "Es una de las peores cosas que he experimentado"

Vinícius celebra un gol ante el Atlético de Madrid

Vinícius, tras su doblete ante el Atlético: "Cuando llega este momento de la temporada... siempre mejoro"

Publicidad