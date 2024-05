Rosalía Veiga, la mujer más fuerte de España: "Descubrí que lo que hacía tenía un nombre, powerlifting"

Tiene 25 años, lleva tan solo dos entrenando y ya es una de las mejores deportistas de powerlifting de España y Europa. Su nombre es Rosalía Veiga y, con un peso corporal de 69 quilos, es capaz de levantar más de 450 kilos si sumamos sus marcas en los tres ejercicios que componen este deporte: 195 en la modalidad de peso muerto, 157’5 en sentadillas y 100 en press-banca.

Esta joven, natural de Foz, ha nacido para hacer levantamiento de potencia. Es lo suyo. Le apasiona y lo hace bien. Prueba de ello es su altísimo rendimiento en el escaso tiempo que lleva compitiendo. Es la vigente campeona de España (2023) y ha quedado 12ª en el certamen europeo celebrado en Velika Gorica (Croacia) este pasado mes de marzo.

"El powerlifting es un deporte en pleno crecimiento"

Los buenos resultados están ahí, aunque ella se aventura en quitarle hierro al asunto: "El powerlifting es un deporte en pleno crecimiento. Yo tardé poco en competir porque antes no había tantas mujeres en las competiciones como ahora", asevera.

Así mismo, afirma que sus logros se deben en parte a que siempre ha sido una mujer deportista. Practicó tenis desde su infancia y hasta que sus estudios universitarios la dejaron sin tiempo para ello. Los inicios de una campeona graduada en Biología, Rosalía empezó en el mundo del powerlifting precisamente mientras se sacaba esta carrera. Lo hizo de casualidad sin saber tan siquiera que este deporte existía. "Me apunté al gimnasio y vi que tenían máquinas de halterofilia. Empecé a usarlas poco a poco para hacer ejercicio y descubrí que lo que hacía tenía un nombre", cuenta sin reparos.

Lo cierto es que a los cuatro meses de empezar ganó su primera competición y poco después se hizo con la plata en el Campeonato Nacional de España de 2022. El powerlifting, una vía de escape semejante a irse de cañas Del desconocimiento a la pasión solo hubo unos pocos pasos o, mejor dicho, unos pocos meses.

Compagina su trabajo con su pasión por el powerlifting

Dos años después de sus inicios en este deporte, esta joven focense no entiende su vida sin el peso muerto, la press banca y las sentadillas. Practicar powerlifting es su momento de desconexión con el mundo y ella lo sabe: "no recuerdo la última vez que pensé que no me apetecía ir a entrenar", afirma.

El amor que Rosalía siente por este deporte queda patente en su día a día. Trabaja a jornada completa como técnica de alimentos en una empresa de Porriño y, nada más llegar a Ourense, acude a entrenar. Lo hace cinco días a la semana, tres horas cada día. Lo que para muchos sería un sacrificio impensable para ella es cuestión de prioridades: "me gusta este deporte como a otra mucha gente le gusta dar un paseo o quedar para tomar algo con sus amigos".

