El reto de cuatro mujeres en Jordania tras superar el cáncer de mama

Escalar, bucear y hacer 300 kilómetros en bici por Jordania. Estas valientes mujeres son una inspiradora respuesta a cómo puede ser la vida después de superar un cáncer de mama. Un reto elegido y que estas cuatro mujeres afrontan tras haber superado el cáncer de mama.

"Me detectaron un cáncer de mama en enero de 2020 y no me lo creía", explica Pilar de Hoyos, superviviente de cáncer de mama, a Antena 3 Deportes.

"En consulta me eché a llorar, me quedé en shock, no me lo creía", recuerda Ester Arrieros, superviviente de cáncer de mama.

Estas supervivientes del cáncer de mama escalaran paredes verticales, bucearán en las aguas del mar Rojo y recorrerán 300 kilómetros en bici a través de este increíble país.

"Es un reto elegido, no impuesto como el cáncer"

"El cáncer es algo que le puede tocar a cualquiera, en cambio este reto lo hemos elegido todas", explica Miriam Galisteo.

"Es una prueba de esfuerzo y superación. Es un reto elegido, no impuesto como el cáncer", asegura Pilar de Hoyos

Ellas son el altavoz de muchas mujeres que a día de hoy están luchando contra el cáncer de mama.

"Nosotras ahora mismo representamos a millones de mujeres con cáncer", asegura Ester Arrieros.