Simone Biles arrasa en el Campeonato de EEUU y dedica su triunfo a las victimas de Larry Nassar

Simone Biles regresó a la alta competición tras dos años inactiva y lo hizo por todo lo alto. La joven gimnasta consiguió alzarse con las cinco medallas de oro a las que aspiraba en el Campeonato de EEUU, celebrado en Boston.

What a night for @Simone_Biles, the 2018 U.S. national all-around champion! #USGymChamps pic.twitter.com/KKkLJGuicA