Mayweather iguala las 49 victorias de Rocky Marciano y dice que se retira

El púgil estadounidense Floyd Mayweather Jr. cumplió con los pronósticos y en una pelea para el olvido no para la historia consiguió con más pena que gloria el triunfo por unanimidad ante su compatriota Andre Berto y retuvo el título de campeón del peso welter, versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial (AMB).

Los tres jueces de la pelea vieron a Mayweather Jr. como ganador con puntuaciones de 120-108, 118-110 y 117-111, respectivamente, lo que confirmó el desigual combate, que volvió a perjudicar la imagen del deporte del boxeo. El triunfo de Mayweather Jr., de 38 años, en lo que puede ser su última pelea como profesional, alcanzó la marca de 49-0 para empatar con el legendario Rocky Marciano y mantuvo el invicto. Sin embargo, el combate celebrado en el MGM Garden Arena, de Las Vegas (Nevada), vigésimo que Mayweather Jr. ha ganado como profesional por decisión unánime, fue un completo fiasco boxístico porque ninguno de los dos púgiles hizo nada de interés y si permanecer intercambiado conversación en lugar de pelear. Berto, un excampeón mundo, en pleno declive se dedicó a intentar a hacer algo de boxeo, mientras que la única preocupación de Mayweather Jr. fue realizar el mínimo de esfuerzo, colocar los golpes necesarios, y todo tipo de "payasadas" sobre el cuadrilátero ante la frustración y el enojo de los aficionados que fueron a ver la pelea.

Como se esperaba al concluir la pelea con más "payasadas" de Mayweather Jr. el público lo abucheó con más fuerza y confirmó que su legado boxístico está mas que cuestionado. "Lo importante de todo es que conseguí la victoria y está noche volvió a ganar el mejor púgil de todos los tiempos", declaró Mayweather Jr. al concluir la pelea, sin que dijese claramente si era la última.

"Llevo 19 años en el mundo del boxeo, lo he conseguido todo y debo saber cuando decir adiós". De ahí no salió su discurso lleno de frases hechas, reiterativas y sin que definiese con claridad lo que será su futuro, si de promotor o realizar otro tipo de actividades. La pelea en si no dejó nada más que una buena izquierda de Berto en el séptimo episodio a la que respondió Mayweather Jr. con dos derechas para poner control de inmediato y lo que el campeón intento en el duodécimo asalto cuando durante un minuto colocó los golpes que quiso y luego a burlarse del rival, de los aficionados y del deporte del boxeo. El campeón invicto si al final decide retirarse se va sin que en los últimos cuatro años haya sido capaz de conseguir un sólo triunfo por nocáut, de los 26 que ha logrado como profesional, lo que pone en duda su verdadero valor como púgil completo.