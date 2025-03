Abigail Quartey coloca a Ghana en el mapa del boxeo femenino

Es un hito sin precedentes en el deporte femenino, sobre todo de Ghana. La ghanesa Abigail Kwartekaa Quartey se ha convertido en la primera mujer de su país en ganar un campeonato mundial de boxeo. Un logro que representa un avance significativo en un país en el que las mujeres no tenían un hueco en el mundo del deporte.

A lo largo de su vida se ha enfrentado a una serie de desafíos tanto dentro como fuera del ring. Trabajó en diversos empleos antes de convertirse en boxeadora, toda una vida trabajando vendiendo arroz con su tía hasta un día en el que su hermano le pidió que comprara uno guantes y lo acompañara a entrenar los sábados y los domingos. Ahí se produjo el cambio en el que Quartey se dio cuenta de lo que realmente le gustaba era boxear y dedicarse profesionalmente a ello.

A sus 28 años, Abigail se ha convertido en la primera campeona mundial de boxeo femenina de Ghana, tras derrotar a la boxeadora británica Sangeeta Birdie en el Boxing Arena en Jamestown por el título mundial supergallo WIBF. Se trata de un lugar donde se ha criado la ghanesa, dentro de Accra, un barrio de clase trabajadora centrado en la industria pesquera.

"A mis tías y hermanos no les gustó que empezara a boxear"

Una clave fundamental de su éxito ha sido el apoyo de su hermano, el único que recibía en casa. "A mis tías y hermanos no les gustó que empezara a boxear. Venían a pedirle a mi entrenador que no me dejara ser boxeadora. Pero él les decía que soy una buena boxeadora y que lo haría bien. Yo me iba corriendo al gimnasio a entrenar y ellos estaban molestos y se quejaban. Todo era porque nunca habían visto a una mujer boxear", comentaba la ghanesa.

Su éxito en el boxeo ha hecho que su familia cambié de opinión y, a día de hoy, sí que le apoyan.

Con su victoria, Abigail ya es toda una referente en el mundo del boxeo dentro de su país, llegando a impulsar a muchas otras a que den el paso para demostrar que las mujeres también son válidas para este deporte.

A una de las que ha ilustrado ha sido Perpetual Okaijah, de 18 años, quien dice que su familia también intentó impedirle ir al gimnasio al principio. "Me desanimaban, me decían 've a trabajar, eres mujer, no puedes boxear'".

Un éxito que ha dejado marcado en la historia de un país en el que, hasta el momento, las mujeres no tenían hueco en el deporte. Abigail Kwartekaa Quartey ya es toda una pionera y ha colocado a Ghana en el mundo del boxeo femenino.

