Bruno Hortelano: "Volviendo a correr, me vuelvo a sentir atleta"

"Volviendo a correr, me vuelvo a sentir atleta", asegura Hortelano, de 25 años, a la vez que muestra a través de twitter unas imágenes en las que aparece corriendo por el césped de una instalación deportiva. Hortelano, de 25 años, compareció la semana pasada para explicar su estado físico y planes futuros.

En sus comentarios se mostró optimista y aseguró que espera "estar a tope" en los Mundiales de Londres 2017.

"Espero hacer cosas muy buenas en el futuro. No me pongo plazos ni una competición en concreto. Hago rehabilitación muy seria con los médicos del CAR (Centro de Alto Rendimiento de Barcelona). He empezado a entrenar en el gimnasio, con pesas y cardio. Voy poco a poco, con el objetivo de Londres 2017, donde espero estar muy fuerte, incluso mejor que antes", afirmó en la sede del Comité Olímpico Español.

El plusmarquista nacional de 100 y 200 metros anunció recientemente su fichaje por la firma Nike, después de pertenecer durante cinco años al club Playas de Castellón. "Empieza una nueva etapa. Orgulloso de unirme a la gran familia Nike. Ganas de trabajar, disfrutar y sentir ilusión juntos!", señaló Hortelano en su cuenta de twitter.

Hortelano aún se recupera de las secuelas de un accidente de tráfico que sufrió el pasado 5 de septiembre y ha sido operado tres veces de las lesiones en la mano derecha.

Reforzado mentalmente tras el accidente, y como muestra de su ambición, una de las ilusiones de Hortelano es negociar una bonificación con sus patrocinadores para tratar de batir el récord de Europa de 200, en poder del italiano Pietro Mennea (19.72) desde 1979.