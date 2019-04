Alfredo Duro: "La selección española necesita volver a ser campeona de Europa"

¿Somos los principales favoritos al título?

España siempre es favorita, pero la gran gran gran favorita... no. Este es un título que últimamente ha ido incorporando candidatos. Ganó Italia el último y ahora se ha abierto el ramillete con Rusia o Portugal. Veremos el papel de Serbia como país organizador. ¿Estamos en condiciones de ganar? Sí. ¿Gran favorita? Creo que no como en otras ocasiones.

¿Cómo valoras el grupo que ha tocado a España?

Está bien. El primer partido contra Hungría es un choque exigente pero ante un rival con el que se puede jugar. Es un equipo en evolución con Sito Pons y van a querer jugar. Ucrania es una selección con la que hay que estar muy atentos porque si tienes un mal día te pueden dar un susto. España tiene que ser primera sí o sí, pero el choque ante Ucrania no caben distracciones.

¿Qué jugadores tirarán del carro en Serbia?

Los jugadores del Pozo son la columna vertebral. Ante Polonia vimos que José Venancio utiliza ese quinteto. Hay que tirar de experiencia y el cambio generacional está por hacerse. Voy a echar mucho en falta a Sergio Lozano y a Aicardo. Esta última me hace mucha 'pupa'.

¿A qué jugador 'ficharías' para la selección de futsal: Messi, Cristiano o Neymar?

A mí no me gustan estas comparaciones porque no avanzamos. A mí me vale cualquiera de los tres. Si le gusta Neymar a José Venancio, pues diremos Cristiano o Messi. Pero si lo dice José Venancio, que venga Neymar y se quede por aquí, no muy lejos de Las Rozas.

¿Qué puede esperar el aficionado de esta competición?

Va a tener garantizado espectáculo, dentro y fuera de la cancha. La emoción está garantizada porque cada vez está más apretado el nivel de fútbol sala en Europa. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos a gente como Ricardinho y que tiene muy apuntado en letras mayúsculas este Europeo. Se quiere consagrar y eso le da un plus a la selección portuguesa. Vamos a ver al mejor jugador del mundo y a una selección española con la necesidad de volver a ser campeona de Europa. En el fútbol sala las fuerzas cada vez están más igualadas.