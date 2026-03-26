El COI anuncia que solo las mujeres biológicas podrán competir en disciplinas femeninas

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha hecho oficial este jueves su nueva política sobre la Protección de la Categoría Femenina en el Deporte Olímpico, una nueva normativa en la que establece que sólo las mujeres biológicas, "determinado en base a un cribado único de genes SRY", podrán competir en disciplinas femeninas, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Para todas las disciplinas del programa deportivo de un evento del COI, incluidos los Juegos Olímpicos y para deportes individuales y de equipo, la elegibilidad para cualquier categoría femenina está limitada a mujeres biológicas. La elegibilidad para la categoría femenina debe determinarse en primer lugar mediante un cribado génico SRY para detectar la ausencia o presencia del gen SRY", detalla el COI.

El Comité Olímpico Internacional apunta que, basándose en la evidencia científica, "la presencia del gen SRY está fija a lo largo de toda la vida y representa una evidencia altamente precisa de que un atleta ha experimentado desarrollo sexual masculino".

"Los atletas que detectan negativamente el gen SRY cumplen permanentemente los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina. A menos que haya motivos para creer que una lectura negativa es un error, esta será una prueba única en la vida", añade el COI.

"Con la rara excepción de atletas diagnosticados de Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS) u otras diferencias/trastornos poco comunes en el desarrollo sexual (DSDs) que no se benefician de los efectos anabólicos y/o de mejora del rendimiento de la testosterona, ningún atleta con un test positivo en SRY es elegible para competir en la categoría femenina en un evento del COI", aclara el Comité Olímpico Internacional.

Coventry: "La política que hemos anunciado se basa en la ciencia"

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, ha defendido esta nueva política de protección para el deporte femenino, asegurando que "no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina".

"Como exdeportista, creo apasionadamente en el derecho de todos los olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes simplemente no sería seguro", señala la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

"Todo deportista debe ser tratado con dignidad y respeto, y los atletas solo deberán ser evaluados una vez en su vida. Debe haber una educación clara sobre el proceso y asesoramiento disponible, junto con asesoramiento médico experto", explica Kirsty Coventry.