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Mueren dos parapentistas tras precipitarse al suelo en Alarilla, Guadalajara

El siniestro tuvo lugar en el paraje de 'La Muela', Alarilla.

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ParapentePixqabay

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Dos hombres han muerto este domingo después de que su parapente se precipitara al suelo en el paraje de 'La Muela', en Alarilla, Guadalajara.

El parapente se precipitó al suelo

Tal y como ha confirmado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ocurrió este domingo sobre las 17:49 de la tarde y ambos fallecieron prácticamente en el acto.

De momento no han trascendido más datos de los fallecidos, de los cuales se sabe que son varones, pero no se conoce la edad ni ningún otro dato adicional. Al lugar de los hechos se trasladó la Guardia Civil, bomberos de Azuqeca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia.

Un hombre murió en Loja en agosto de 2025

Precisamente en agosto del año pasado, un hombre de 68 años perdió la vida en Loja, Granada, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente. El suceso tuvo lugar en la calle Peñón Prieto, un área conocida por ser punto de aterrizaje de este deporte.

Por otra parte, un mes antes un joven parapentista sobrevivió a un accidente impactante en el río Rojo, en Grand Forks, Dakota del Norte. Durante el vuelo, el deportista chocó contra un cable de alta tensión, sufrió una descarga eléctrica y terminó cayendo al agua con su parapente.

El incidente quedó grabado en video por sus propios amigos, quienes presenciaron cómo el hombre se enredaba en el cable y caía al río. De inmediato, corrieron a socorrerlo y sintieron alivio al verlo salir a flote por sus propios medios. Según relataron, ya habían avisado a emergencias al percatarse de los cables, lo que permitió una respuesta inmediata. En apenas tres minutos llegaron al lugar la policía, los bomberos y el equipo de rescate acuático

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