Muere Marcio Freire, primera víctima en las olas gigantes de Nazaré

El surfista brasileño Marcio Freire ha muerto este jueves cuando practicaba surf en la Playa del Norte de la localidad portuguesa de Nazaré, conocida por sus olas gigantes. Es la primera víctima mortal que se cobran las legendarias olas de Nazaré, una costa en la que se han batido numerosos récords mundiales.

La víctima, de 47 años, falleció tras caer cuando practicaba 'surf remolcado', una modalidad en la que el surfista es arrastrado hacia una gran ola por una moto acuática u otro vehículo. Así lo comunicó la Autoridad Marítima Nacional (AMN) portuguesa.

El surfista fue rescatado y llevado a la playa por la moto acuática que le ayudaba. Los socorristas verificaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y empezaron las maniobras de reanimación hasta que llegaron los bomberos y el personal médico, pero no fue posible reanimar a Freire.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Leiria y fue activado el gabinete de Psicología de la Policía Marítima para prestar apoyo a los familiares. El brasileño, con gran experiencia en olas grandes, había muerto ahogado.

Sufrió un wipeout

Así ha explicado lo sucedido el fotógrafo australiano 'Joli', que estaba tirando fotos en la playa: "Marcio sufrió un wipeout en la bajada de una de las olas, que rondaría los 6 metros. Llevaba el chaleco de impacto, pero no el hinchable. No regresó a la superficie. Cuando lo hizo, los jet ski que le buscaban le trasladaron a la playa y en menos de cuatro minutos ya estaba en la orilla. Estuvieron durante una hora intentando reanimarle pero no había nada que hacer".

Freire se convierte de esta manera en la primera víctima mortal en Nazaré, la ola más grande del mundo, desde que Garrett McNamara la puso en el mapa en 2011. Nazaré es considerado el 'olimpo' de las olas gigantes por los surfistas, con olas gigantescas que superan los 26 metros de altura.