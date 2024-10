Muere la deportista Carolina Muñoz a los 40 años tras un fallo de su paracaídas en pleno salto

Carolina Muñoz Kennedy, deportista de 40 años, murió el pasado sábado 26 de octubre después de sufrir un grave accidente en pleno vuelo en Boituva, Brasil.

No se abrió el paracaídas principal ni el de reserva

La experimentada paracaidista chilena falleció a los pocos minutos de chocarse contra el suelo después de que su paracaídas principal no se abriese y de que también hubiese problemas con el de reserva. Dos fatalidades consecutivas que impidieron que Carolina Muñoz pudiese aterrizar con garantías de sobrevivir. Fue atendida nada más impactar contra el suelo pero la gravedad de sus heridas impidió que el personal médico pudiera salvarle la vida.

Carolina, chilena de nacionalidad, vivía en Brasil desde hace años y era una destacada y experimentada paracaidista. Es más, practicaba este deporte desde hace más de 10 años, concretamente empezó en 2013.

El pasado sábado, la deportista quería practicar unos saltos en una zona icónica e idónea para estos, en Boituva (Brasil), pero desafortunadamente para ella se dieron dos circunstancias fatales que terminaron con su vida. Además, una persona grabó el momento en el que el paracaídas falla y la chilena termina chocándose contra el suelo.

El vídeo del accidente mortal

"En este momento difícil, nuestros pensamientos están con nuestra querida atleta, su familia y toda la comunidad del paracaidismo. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad e integridad de todos los involucrados en nuestra actividad deportiva", aseguró poco después la Confederación Brasileña de Paracaidismo. Carolina compaginaba su pasión con su profesión como quiropráctica y fisioterapeuta.

Carito, como así la llamaban sus amigos y familiares de forma cariñosa, compartía en su perfil de Instagram todas sus aventuras: paracaidismo, apnea... "Que proceso, un mes que cambió todas mis perspectivas. No puedo describir con palabras lo que este viaje significó en mi vida. Cuando todo parecía no tener sentido, aquí encontré la calma, me siento en paz y tengo claridad de lo que quiero de aquí en adelante", dijo apenas 10 días en un post de Instagram en el que se le ve haciendo apnea deportiva .Tenía casi 9.000 seguidores en redes.

Su accidente mortal ya está siendo investigado por las autoridades para determinar qué fue lo que hizo que ambos paracaídas no pudieran activarse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com