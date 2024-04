Así estuvo a punto de morir Horacio Llorens tras engancharse su paracaídas con el parapente en pleno vuelo

Horacio Llorens, hexacampeón del mundo y triple medallista en los Juegos Aéreos Mundiales, estuvo a punto de morir en uno de sus últimos retos. Aún con magulladuras en la cara ha querido hablar con Antena 3 Deportes del susto vivido, gracias a su experiencia y capacidad de reacción, Horacio Llorens puede contarlo. Ni ser 6 veces campeón del mundo, tener un récord Guinness y que te consideren el rey del parapente acrobático te libran de pasar un mal rato en las alturas.

El deportista de 41 años probaba un nuevo prototipo de vela, pequeña y muy agresiva, cuando de repente...: "Intentando una maniobra bastante complicada tuve una plegada total de la vela y me caí dentro de las líneas del parapente, y me quede enredado en la red como un pez", explicaba Llorens.

El paracaídas se abrió entre medias del parapente

Había poco tiempo y había que reaccionar de inmediato: "Tuve que tirar del paracaídas de emergencia... el paracaídas se abrió entre medias de las bandas del parapente y me quedé con la cabeza abajo y los pies arriba". Una vez con los pies enredados el impacto no era inminente e inevitable tenía tres pero afortunadamente consiguió darse la vuelta y salvar su vida.

"Si hubiera caída contra el suelo en esa posición..."

"Caí a una velocidad bastante rápida, si hubiera caído contra el suelo en esa posición habría sido muy peligroso". Unos arbustos frenaron el impacto: "Mucho mejor unos arbustos que una piedra, lógicamente... cuando pasó tenía el corazón probablemente a 180 pulsaciones... Pero sin duda me quedo contento con mi reacción, como suelo estar acostumbrado... Eso sí, me llevé un buen susto", sentenció. Pero a Horacio no hay quién le pare y pronto lo volveremos a ver disfrutar con su parapente.

Su última aventura en Tanzania

Por otra parte, el deportista madrileño disfrutó de su última aventura en parapente acrobático en Tanzania, donde voló por encima del Ol Doinyo Lengai, el único volcán en activo en esta región africana: "Uno de los lugares más increíbles de los que he volado en mi vida, en una aventura única y especial", admite Horacio Llorens.

Y es que Tanzania es un país lleno de fauna y vegetación, que hace que sea un lugar diferente a cualquier otro. Ahí se puede volar con flamencos, conocer de cerca a las cebras y los elefantes, y escuchar al volcán Ol Doinyo Lengai. Sus compañeros de viaje en esta nueva aventura han sido una pequeña mochila y su querido parapente.

Llorens es un auténtico especialista del vuelo en parapente y ha sobrevolado los parajes más increíbles e inhóspitos del mundo, desde el K2 hasta el Puig Major cubierto de nieve.

