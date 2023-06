Verstappen manda en casa y Ferrari resurge con Leclerc 2º y Sainz 3º: Alonso lejos, 7º

La suerte siempre es del campeón. Nueva prueba de ello ha sido la clasificación del GP de Austria. Max Verstappen se ha vuelto a llevar la pole, esta vez por solo 48 milésimas a Leclerc, ni un respiro, y menos de dos décimas a Carlos Sainz. Es el mejor piloto en el mejor coche, pero esa pizca de suerte en los pocos momentos que necesita siempre está de su lado. Nueva pole, la cuarta seguida.

Fue una qualy extraña, con muchas sorpresas en Q2 y con un espectáculo algo ridículo de la FIA que mantuvo durante una hora a los espectadores más pendientes de los narradores que de los pilotos. Los límites de pista fueron los grandes protagonistas de la sesión, los comisarios tuvieron mucho trabajo pero restaron emoción y sumaron caos a una qualy en la que los pilotos terminaban vuelta y no sabían si el tiempo valía o no.

Otra debacle de Pérez que Fernando no aprovechó del todo

El vaivén de posiciones ya empezó en Q1 pero fue en Q2 cuando todo explotó. Checo Pérez volvió a caer eliminado después de que le quitaran la última vuelta, cuarta qualy seguida que no pasa de la Q2... ¡con un Red Bull! Saldrá 15º en otro desastre del mexicano que da alas a Fernando para poder darle el sorpasso en el Mundial, aunque tampoco fue el día para el asturiano, al límite en todas las sesiones...

Sí daba la sensación de que algo se estaba guardando pese a que Alonso no es de esos que contemporizan, efectivamente no fue así, no tenía más ritmo, fue 7º tras una última vuelta mala pese a poner blandos nuevos, le comió la tostada Stroll (6º), Norris (4º) y Hamilton (5º) con usados. Tendrá que remontar 'Magic' el domingo, dónde esperará mejor ritmo en carrera que sus rivales, bien por él porque sí lo suele tener este Aston Martin.

La mejor clasificación de Ferrari

Se colaron Hulkenberg 8º y otra vez Albon 10º en la Q3, increíble el tailandés a mandos de un Williams al que no puede sacarle más jugo.

La mejor noticia fue la 'vuelta' de Ferrari, al menos en esta clasificación, la mejor de la temporada, Leclerc 2º y Sainz 3º, que si mantienen ritmo de carrera podrían aspirar al podio el domingo, el que sería el primer doblete para el equipo este año y el primero para Sainz esta temporada. Mañana vuelve la acción, y el caos... primero la qualy de la sprint y luego la 'minicarrera' que cubrirá 100km de recorrido. Será un reseteo y esperemos que la FIA haga algo con los límites de pista porque este sábado la sesión será igual de numerosa que la de hoy pero mucho más corta.