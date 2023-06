Verstappen iguala a Senna y Red Bull llega a las 100 en otro segundo puesto de Alonso

Max sigue a otro nivel. El neerlandés, dos veces campeón del mundo, ha sumado en el GP de Canadá su cuarta victoria seguida para igualar así a la leyenda Ayrton Senna con 41 victorias en Fórmula 1. Red Bull también llega a las 100 como equipoen otro día muy positivo para Fernando Alonso, segunda posición y 6 podios en 8 carreras este año. Mercedes y Hamilton (3º) confirman su vuelta; Ferrari acierta con la estrategia y minimiza daños, Leclerc 4º y Sainz 5º.

Alonso salió mal pero recuperó tras el Safety

Hoy todo, o casi todo, volvió a salir bien para 'Magic', y eso que el asturiano no estuvo fino en la salida, algo raro en él, Hamilton lo aprovechó para comerle la tostada. El inglés, al igual que Russell, tuvo mucha tracción en los primeros metros y George también estuvo a un suspiro de pasar al asturiano. Verstappen aprovechó para marcharse y enseguida le metió 3-4 segundos a Lewis. Pronto se formó un trio entre los dos Mercedes y el Aston Martin.

Se pegaba Fernando al inglés pero también tenía que protegerse de Russell, mientras tanto, Sainz, Leclerc y Pérez se peleaban en la mitad zona de la tabla. El primer giro a la carrera lo dio precisamente el de Mercedes tras irse contra el muro y provocar el primer Safety. Todos a boxes a poner duros excepto Ferrari, que se quedó en pista con los medios, terminarían acertando con la estrategia... El de Mercedes incluso volvió a carrera y luchó durante 30 vueltas en posición de puntos pero terminó retirando el coche.

Russell contra el muro... y 'Magic' se la devuelve a Lewis

En la reanudación tras el Safety, Fernando volvió a pegarse a Hamilton y esta vez sí se llevó el gato al agua. Luchó para quitarse el DRS del al inglés y fijó su próxima tarea en ir a por un Verstappen que estaba a 3 segundos. No lo consiguió, pero no fue una superioridad abrumadora de Red Bull, como sí ha sucedido en otros Grandes Premios. Terminó a 9 segundos de Max.

Los Ferrari tiraron de estrategia y acertaron, se mantuvieron en pista aupándose hasta la 4º y la 5º, no se moverían de ahí en el resto de GP. Esperaron un Safety que nunca llegó pero los medios le funcionaron a la perfección. Pérez remontó como era esperable, del 12º al 6º. La buena noticia para Fernando es que no permitió que Verstappen se marchara con una diferencia que superara los 7-8 segundos. Cómoda pero no tanto como antaño.

Verstappen iguala a Senna y Fernando sigue presionando

No hubo lucha por la victoria, siempre fue del neerlandés (cuarta seguida e iguala las 41 de Senna), pero sí la existió por la segunda posición. Hamilton se terminó echando encima apurando la vida de los medios mientras Fernando sufría un poco con los duros. Llegó a ponerse a 1'5 pero el bicampeón metió una marcha más y fue dejando atrás a su excompañero en McLaren, que finalizó a 5 segundos.

Buena carrera también para Albon, 7º con un Williams que es puro oxígeno para la escudería. Mal los McLaren, salieron arriba pero el ritmo fue decepcionante, nadie puntuó.