Norris 'carga' contra McLaren tras otro desastre en Monza: "Pregúntaselo al equipo..."

Lando Norris parece haber perdido su sonrisa. La presión por recortar puntos a Max Verstappen y la lucha por ganar su primer Mundial de Fórmula 1 a los 24 años está afectando irremediablemente al carácter de uno de los pilotos más risueños del paddock. Y no es para menos...

Otra ocasión desperdiciada

El joven inglés volvió a desperdiciar en Monza una ocasión única para acercarse al neerlandés en la clasificación. Por séptima vez en su carrera partió desde la primera posición de salida, y por séptima ocasión terminó la vuelta 1 perdiendo ese puesto de privilegio, pero esta vez no fue 'culpa' de Verstappen sino de su propio compañero de equipo, Oscar Piastri. El australiano sorprendió con un inesperado adelantamiento del que también se benefició Leclerc. Lando pasó de ser primero a tercero en apenas cuatro curvas. Otra vez. Pero esta ocasión hubo fuego amigo.

53 vueltas después su posición no se movió, pero sí la del líder, Leclerc ganó la carrera con una sola parada y dejó a McLaren con cara de tontos, sin victoria y con Piastri por delante de Norris, su mejor y única baza para ganar el campeonato. Verstappen fue sexto.

Las caras de los pilotos de la escudería naranja nada más bajarse de los monoplazas eran un poema, Piastri no terminaba de creer que Leclerc y Ferrari le comieran la tostada a él y a su equipo (hicieron 1 parada en vez de 2), y Norris directamente vio como su compañero le quitaba algo más de 2 puntos en su batalla con Max Verstappen.

Norris: "¿Si perderemos el Mundial...? Pregúntaselo al equipo"

La pregunta era obligada, ¿si continuáis así perderéis los Mundiales? "Pregúntaselo a McLaren, no depende de mí, todas estas son preguntas para el equipo", dijo Lando Norris a los periodistas. "No era la carrera que quería hoy, todo se torció en la curva 4... Sobre la maniobra de Piastri... obviamente no lo esperaba, teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar, se ha acercado un poco más de la cuenta, y si yo hubiera frenado un metro más tarde los dos hubiéramos quedado fuera de la carrera", sentenció.

62 puntos entre Max y Norris

En un fin de semana en el que McLaren aspiraba y debía llevarse la victoria y el doblete no consiguió ninguna de las dos. Leclerc fue el pillo, Piastri el insurgente y Norris el gran damnificado. Lando pasó de soñar con 25 puntos a llevarse 16 y restar solo 8 a Max. De nuevo se repitió la historia, y si algo está claro es que a un piloto como Verstappen no puedes dejarle con vida. Como a los malos en las películas. Hay que rematar.

A falta de 8 carreras son 62 puntos los que distancian al tricampeón del mundo y al aspirante de McLaren, hay tiempo y puntos para la remontada... que esta cada vez va tornando más en gesta. Así lo está queriendo McLaren y el propio Lando, al que la sonrisa le va y le viene más que nunca.

