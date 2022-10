Toto Wolff desvela que Lewis Hamilton quiere seguir en la F1 cinco años más

La renovación de Lewis Hamilton siempre es uno de los temas que más interés acaparan en los últimos años en la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo cumplirá 38 años el próximo 7 de enero y su retirada ya sobrevoló el paddock tras la derrota del año pasado ante Max Verstappen.

Lewis Hamilton acabó renovando con Mercedes, pero su edad y el complicado año que está viviendo vuelven a hacer surgir las dudas sobre el futuro del piloto inglés. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha salido al paso sobre este asunto en una entrevista en Channel 4 F1 con David Coulthard.

Wolff ha dejado entrever que Lewis Hamilton podría seguir en la Fórmula 1 otros cinco años, después de desvelar lo que le dijo el piloto inglés en una conversación.

"La semana pasada me dijo 'tengo al menos otros cinco años, ¿Cómo lo ves?'", confiesa Wolff sobre esa conversación con Hamilton.

Lewis Hamilton busca retirarse como el piloto más laureado de la historia. Ya es el piloto que más carreras ha ganado (103) por delante de Michael Schumacher (91) y busca convertirse en el único piloto con ocho títulos.

"Es la estrella más brillante y la personalidad más grande que jamás haya tenido la F1"

Toto Wolff deja claro que será Hamilton quien decida cuando retirarse.

"Cuando diga ya no puedo hacer esto, porque ya no tengo el mismo nivel o simplemente perdí la diversión haciéndolo... Es la estrella más brillante y la personalidad más grande que jamás haya tenido la F1", asegura Wolff.

Por último, el jefe de Mercedes resta importancia a la edad de Hamilton y para ello hace una comparación con Fernando Alonso.

"¿Seguirá siendo así cuando el británico supere la barrera de los 40? No sé si es esa edad ya no es adecuada para un piloto de carreras. Si miras dónde está Fernando con 41 años, ves que todavía está muy arriba. ¿Si es el mismo Fernando que era a los 25? No lo sé, pero sigue siendo muy competitivo", afirma Wolff.