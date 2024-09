Surrealista: sancionan a Verstappen con "trabajos comunitarios" por decir esta palabra en rueda de prensa

Antes de que arrancaran los primeros Libres del GP de Singapur ya se había vivido uno de los momentos -y sanciones- más surrealistas que se recuerdan en la historia reciente de la Fórmula 1.

Hará trabajos comunitarios por decir "jodido"

Max Verstappen, tres veces campeón del mundo, fue investigado, citado a comisarios y posteriormente sancionado por decir una palabrota en rueda de prensa. El neerlandés tendrá la "obligación de cumplir varios servicios de trabajo comunitario" por pronunciar la palabra "jodido".

"No sé el motivo, configuraciones diferentes. Desde que comencé las calificaciones supe que el coche estaba jodido", dijo Max cuando fue preguntado por los problemas sufridos en el pasado GP de Azerbaiyán.

Poco después la FIA emitió un comunicado asegurando que esta actitud de Verstappen sería investigada, horas después llegó la surrealista sanción: trabajos comunitarios por la palabrota.

En el escrito de los comisarios se detalla Max se disculpó posteriormente y que la palabra pronunciada por el piloto de Red Bull "es considerada lenguaje grosero y puede ofender, por tanto no es adecuado para su retransmisión". Esta sanción podría sentar un precedente y es que la FIA está tomándose muy en serio, no solo el contenido y las palabras que los pilotos usen en las ruedas de prensa, sino también aquellas que se pronuncien por las retransmisiones radio entre pilotos e ingenieros, la mayoría de ellas fruto de la adrenalina, los nervios y el hecho de estar compitiendo a más de 300km/h.

Sulayem: "No somos raperos..."

Pese a esto, Ben Sulayem, presidente de la FIA, lo tiene claro: "Debemos diferenciar el automovilismo del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces dicen por minuto la palabra que comienza con F ('fuck' en inglés y 'joder' en castellano)?".

"¿Tenemos 5 o 6 años? Los niños acabarán usando ese lenguaje ¿Los padres deben prohibirlo? Cuando estén con sus amigos lo van a usar"

Además, la primera reacción del tricampeón del mundo tras pronunciar la palabrota fue hacer un alegato: "No sé, es que no puedo decir ni J... perdonadme el lenguaje, ¿pero qué pasa? ¿Es que ahora tenemos 5 o 6 años? Aunque lo escuche un niño de 5 o 6 años, acabará usando el mismo lenguaje. ¿Los padres deben prohibirlo? Cuando estén con sus amigos lo van a usar. No creo que vaya a cambiar nada ni creo que penalizar a los pilotos sea necesario", explicó.

En resumen, la FIA va a ser menos indulgente que nunca con las salidas de tono en ruedas de prensa, radios u otra situación que pueda repercutir directamente en la retransmisión. Sin embargo, Verstappen ni mucho menos ha sido el primer piloto en decir una palabrota en rueda de prensa, pero sí el primero en recibir una sanción.

A Max ya no le sonríe nada

No fue un buen día para Verstappen fuera de la pista, y tampoco dentro, dónde sigue sin encontrarse cómodo en el monoplaza y muy lejos de los tiempos de McLaren, Ferrari e incluso equipos que han rodado rápido en los primeros Libres (RB, Williams, Haas...). Max terminó 15º en los Libres 2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com