Mercedes confirma el posible fichaje de Alonso tras la marcha de Hamilton

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, para muchos el mayor traspaso de la historia de la Fórmula 1, puede provocar una reacción en cascada de cara a 2025. ¿Cómo suplirá Mercedes la marcha del heptacampeón del mundo de Fórmula 1? Esa es la gran pregunta que planea en el Gran Circo.

"Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente"

Con pilotos como Leclerc, Verstappen, Norris o Hamilton ya comprometidos para 2025, Toto Wolff, director de Mercedes, tendrá que rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado para acompañar a George Russell en las Flechas Plateadas. ¿Apostará por un joven tipo Alex Albon u optará por la veteranía de un Fernando Alonso?

El asturiano termina contrato a finales de 2024 y de momento no ha renovado su vínculo con Aston Martin. "Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente", ha analizado el jefe de Mercedes.

Y abunda: "Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento", doce Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Max Verstappen.

¿El fichaje del siglo?

La escudería Mercedes anunciaba el pasado jueves que el séptuple campeón mundial no seguirá pilotando para la misma después de la temporada 2024, instantes antes de que Ferrari anunciase el fichaje del británico, que a partir del año que viene correrá para una 'Scuderia' de la que saldrá el español Carlos Sainz.

En cascada fueron saliendo durante la tarde-noche de este jueves los tres comunicados: el primero, que apuntaba la marcha de Hamilton de Mercedes; otro, que anunciaba su fichaje por Ferrari; e inmediatamente después, el de Sainz, confirmando que no seguiría, después de 2024, en el equipo de Maranello.

Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008, a bordo de un McLaren-Mercedes y añadió otros seis más para la escudería alemana con sede en Brackley (Gran Bretaña) -en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher, antes de ser nombrado Sir por la Reina Isabel II-.

¿Adónde irá Carlos Sainz?

El madrileño Sainz, de 29 años y con dos victorias y 18 podios en la F1, tiene contrato en vigor con Ferrari hasta finales de esta temporada. El el fichaje de Hamilton -que posee asimismo los récords históricos de victorias (103) y 'poles' (104) en la categoría reina- por la 'Scuderia' trae como consecuencia la salida de la misma del piloto español.