Marc Márquez, sobre el incidente con Jorge Lorenzo: "Son momentos de calentón"

Marc Márquez abronca a Jorge Lorenzo tras un toque entre ambos en los libres del GP de Australia

El reciente campeón del mundo, Marc Márquez, ha hablado sobre el incidente vivido en los entrenamientos libres del GP de Australia con su compañero de equipo Jorge Lorenzo. Los pilotos tuvieron una pequeña bronca por un "toque" cuando el catalán intentaba rebasar a Lorenzo por el exterior.

"Son momentos calientes ahí en pista; hacía treinta segundos estaba en el suelo y fuera de la Q2, así que no son más que momentos de calentón", ha afirmado Márquez, quien reprochó a su compañero de equipo su actitud tras el choque por el que llevaron a cabo una pequeña discusión en la pista.

"He estado ahora en su oficina y todo está bien; está claro que él tiene su punto de vista y yo el mío, pero simplemente tenemos que estar atentos. Un entrenamiento libre se puede convertir en una calificación y significa que tienes que estar directamente en la Q2, significa que tienes que respetar a los otros como si fuera una clasificación, sobre todo en los últimos minutos", ha explicado Márquez.

"Hablando se entienden las cosas"

El piloto ha asegurado además que no va a pedir ningún tipo de sanción para Lorenzo ya que hablando se entienden las cosas y no tendría sentido siendo compañeros del mismo equipo.

"Sí es cierto, y es lo que le he dicho, que hay que vigilar cuando vas por dentro porque no es la primera vez, no por estorbar en la vuelta sino por el peligro, sobre todo en esta pista, ya que vienes muy rápido y en la curva nueve yo iba detrás y Iannone no le ha embestido de milagro, pero bueno, simplemente hablarlo y está claro que cuando te pasa una vez ya estás más atento", ha sentenciado.