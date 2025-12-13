Barcelona - Osasuna: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El Barça quiere seguir aprovechando la crisis madridista y buscará este sábado ponerse siete puntos por encima de los blancos en la Liga, que jugarán este domingo ante el Alavés en Mendizorroza.

El Barça, a seguir haciendo sangre con el Madrid

Los culés, que suman seis victorias consecutivas en la competición doméstica, han sido capaces de remontar los cinco puntos de desventaja tras perder el Clásico y podrían dormir este sábado siete puntos por encima de su máximo rival. Un cambio drástico en la clasificación que ha tenido lugar tras la gran reacción de los azulgrana y la caída libre del Madrid, que ha pinchado cuatro de sus últimos cinco partidos en Liga y seis de sus últimos ocho en general.

No obstante, el Barça no puede relajarse ya que, sin contar el partido de hoy ante Osasuna -peor visitante de la Liga (2 puntos de 24 y solo tres goles en ocho partidos)- afrontará en las próximas semanas duelos complicados en Liga (visitará al Villarreal en la Cerámica, al Espanyol en Cornellá y a la Real en Anoeta).

Mientras tanto, los rojillos vienen de ganar en casa al Levante, de eliminar al Ebro en Copa del Rey y de puntuar en San Moix ante el Mallorca, pero solo han podido ganar cuatro de los 15 partidos de Liga, y ninguna de esas victorias ha llegado como visitante. La última vez que ganó en el Camp Nou fue en 2020, desde entonces acumula seis derrotas consecutivas.

Bajas y posibles onces del Barça-Osasuna

En lo referente a las bajas para el partido de hoy, el Barça no contará con Gavi ni Dani Olmo, mientras que en el Osasuna es baja Iker Benito.

Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Pedri, Eric García, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

Osasuna: Herrera; Boyomo, Catena, Herrando; Bretones, Moncayola, Torró, Arguibide, Oroz; Muñoz y Budimir.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro de la jornada 16 de LaLiga entre Barcelona y Osasuna se disputará este sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas en el Camp Nou, un duelo que podrás seguir en directo con la narración y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.