¿Madrid o Barcelona? Stefano Domenicali aclara que sólo habrá un GP de F1 en España: "Se decidirá en los próximos meses"

Madrid quiere acoger un gran premio de fórmula 1 en los próximos años y la F1 ya está estudiando el proyecto y decidiendo si el GP de España se sigue celebrando en Montmeló o hace las maletas rumbo a la capital de España. Stefano Domenicali, CEO de la F1, ha aclarado que a día de hoy no se celebrarán dos carreras en España, por lo que Liberty Media deberá decidir si seguir en Barcelona o cambiar la sede del GP de España a Madrid.

"Siempre he sido muy transparente respecto a Barcelona, ese es mi estilo. Es cierto que Madrid quiere albergar una carrera en el futuro, y de momento no se ha tomado ninguna decisión. Esa es otra gran señal del estado de salud de la Fórmula 1, pero sobre todo. Es una competición correcta que no implicará en absoluto ninguna discusión política, sólo comercial y técnica y deportiva que tomaremos los próximos meses", explica Domenicali en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

El CEO de la F1 argumenta que no se contempla que se celebren dos carreras en España porque la Fórmula 1 ha pasado de un mercado centrado en Europa a uno más global.

"Es un mercado muy fuerte ahora mismo, los datos de audiencias están creciendo, y mucho, allí. Ya hubo dos carreras en España (Barcelona y Valencia), pero en aquellos tiempos el negocio no era tan grande, seguíamos teniendo un calendario mayoritariamente europeo, así que no lo veo posible ya. Ahora ya nos hemos abierto más a todo el mundo, con más carreras", indica Domenicali.

Domenicali desliza que puede haber rotaciones en las carreras europeas

El CEO de la F1 admite que las audiencias están creciendo "increíblemente bien" en España, pero no al nivel para albergar dos carreras en la misma temporada. Domenicali incluso se abre a la posibilidad de que haya rotación en las carreras que se celebren en Europa.

"En la época de Valencia y Barcelona el negocio no era tan grande. Y seguíamos con un calendario centrado en Europa. Hoy tenemos un enfoque mundial del calendario, con más carreras. Pero creo que en Europa, incluso en el futuro, espero ver carreras en las que se aplique el principio de rotación, aunque no dos en el mismo año. Ya hay conversaciones con algunos países que están encantados de hablar de ello. Y creo que es algo que en los próximos dos años vamos a aclarar formalmente", explica Domenicali.

Por último, el CEO de la F1 afirma que no se plantean superar el tope de las 25 carreras en el calendario.

"El número que nos propusimos este año, pero que no conseguimos y que queremos hacer el año que viene es 24. Y creo que 24 es el número correcto, el que requiere el mercado. Yo diría que hay que lograr un equilibrio adecuado entre la complejidad de la logística, y de las personas que están trabajando", apunta Domenicali.

El contrato de la F1 con Barcelona expira a finales de 2025, por lo que Madrid podría optar a albergar el GP de España en 2027. Pero la decisión aún no está tomada, aunque lo que está claro es que no habrá dos carreras en España. Madrid o Barcelona, es la cuestión que ahora está encima de la mesa de la Fórmula 1. Una decisión que, según Domenicali, se va a tomar en los próximos meses.