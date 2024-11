Los lloros de Leclerc tras el podio de Sainz: "Recoge lo que te salga de los cojones"

La educada relación que han mantenido durante cuatro años Carlos Sainz y Charles Leclerc parece que va a acabar como el rosario de la aurora cuando al español apenas le quedan dos carreras en la 'Scuderia'. El madrileño, que va a ser sustituido por Lewis Hamilton y recalará en Williams, ha corrido más suelto durante sus últimas carreras con Ferrari.

Sin embargo, lo sucedido en el Gran Premio de Las Vegas ha hecho rabiar a Leclerc y este ha explotado por la radio del equipo. El monesgasco adelantó en la primera curva al español y en el intento de ir a por George Russell desgastó demasiado sus gomas. Sainz, por su parte, corría trás él gestionando sus neumáticos y sin prisa por adelantarle.

La controversia llegó cuando Sainz entró a boxes a poner nuevos neumáticos y Leclerc mantuvo los suyos que con cada vuelta se desgastaban más. Ferrari pidió a Sainz que no adelantase y así se lo hicieron saber al monegasco: "Le hemos dicho a Carlos que no te meta presión. Así que solo céntrate en cuidar tus neumáticos". Unas gomas que, claro, cada vez se desgastaban más y más.

"Prueba a decírselo en español"

La diferencia de ritmo era tan evidente que a Sainz no le quedó otra que adelantar a su compañero de equipo. Leclerc fue irónico por radio con su ingeniero: "Prueba a decírselo en español". El español incluso adelantó a Max Verstappen y subió al podio gracias a un tercer puesto.

Leclerc acabó cuarto y volvió a estallar por radio: "Hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el maldito tiempo. Ni siquiera es ser amable, solo es ser respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en un punto siempre es lo mismo".

"Me dejó la radio abierta"

Pero no acabó aquí. El de Mónaco siguió rajando sin darse cuenta de que su radio estaba encendida: "Recoge lo que te salga de los cojones", le soltó a su ingeniero. Tras la carrera, Leclerc quiso matizar lo ocurrido: "Me dejé la radio abierta. Estaba muy frustrado y he sido quizás un poco demasiado agresivo con esa radio. Pero bueno, las emociones están por todo lo alto y lo hablaremos internamente. Hice mi parte hoy, pero es lo que es".

Sainz, por su parte, prefirió guardarse su opinión: "Llevamos así cuatro años. Charles y yo hemos ido rueda a rueda, no en todas las carreras, pero sí cada dos o tres carreras. Somos muy competitivos, estamos cerca en ritmo y siempre luchamos entre nosotros mientras luchamos con los McLaren, Red Bull y Mercedes. Podía ser mejor que tercero y cuarto, pero seguiremos empujando. Nos hemos liado un poco entre todos ahí y no hemos ejecutado una buena carrera. Hay que aprender de ello, pero al final tampoco creo que hubiese cambiado mucho la cosa".

