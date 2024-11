El aviso de Fernando Alonso a Max Verstappen: "Nadie le ha intimidado, ojalá me toque a mí"

Si algo sigue teniendo Fernando Alonso a sus 41 años es una esperanza inquebrantable y un don para tener a millones de aficionados en todo el mundo esperando por verle de nuevo luchar por podios, victorias y quién sabe si por el título mundial.

En el día de Max Verstappen (el neerlandés ha ganado su cuarto Mundial consecutivo), 'Magic' consiguió ser protagonista con sus declaraciones postcarrera. Alonso cuajó un buen domingo, y rozó los puntos cuando nadie daba un duro porque así fuera, salió 17º y terminó 11º, a seis segundos de Checo Pérez: "Hemos estado bien en carrera, da rabia que se escapen los puntos por unos segundos pero así te dan ganas de subirte de nuevo al coche, ojalá fuese mañana".

"Todos los que han peleado con Max por títulos no han conseguido intimidarle mucho, ojalá me toque a mí y pueda cambiar la historia"

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue el mensaje que lanzó a los últimos rivales de Max (Norris, Leclerc, Hamilton...), y al propio Verstappen, después de confirmarse el cuarto título del piloto de Red Bull: "Todos los que han peleado con él por campeonatos no han conseguido intimidarle mucho, ojalá me toque a mí y pueda yo cambiar la historia", admitió el asturiano en DAZN con una sonrisa que ha despertado la esperanza y ha hecho subir el suflé entre sus seguidores.

"No tiene puntos débiles, pero hay que seguir buscándolos"

El bicampeón español también reconoció haber felicitado a Verstappen por su nueva corona: "Tiene que estar orgulloso porque no ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aun así no tuvo errores ni puntos débiles, sumó muchos puntos gracias a su conducción, un gran ejemplo es Brasil. Ha sido le mejor piloto del año, pero tenemos que seguir buscándole puntos débiles, que parece que no tiene". A sus 27 años, el de Red Bull solo tiene a tres pilotos con más campeonatos que él: Juan Manuel Fangio con 5 y Hamilton y Schumacher con 7.

Aston Martin, más de dos meses sin puntos

El de Aston Martin, por su parte, enlazó su cuarta carrera consecutiva sin puntuar, y es que la escudería no lo hace desde que el español quedara octavo en el GP de Singapur el 22 de septiembre. La última vez que su compañero Lance Stroll terminó entre los 10 mejores fue en el GP de Hungría el 21 de julio. Alonso es noveno en el Mundial de Pilotos con 62 puntos, 27 más que su inmediato perseguidor, Nico Hulkenberg, y a 90 de Checo, 8º.

La carrera la ganó con experiencia y maestría George Russell, que le ganó la batalla a su compañero Hamilton (2º a 7 segundos) y a Carlos Sainz (3º y podio) que a su vez provocó el enfado de Leclerc (4º), el cual entendía que tenía que haberle dejado pasar para sumar más puntos en la lucha por el subcampeonato con Lando Norris.

El siguiente fin de semana, GP de Catar, último con sprint y penúltimo del calendario. En juego queda el subcampeonato mundial de pilotos y el orden de los tres primeros en Constructores.

