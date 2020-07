Los hijos de Ángel Nieto cuentan por primera vez cómo se enteraron del accidente mortal de su padre

El 26 de julio de 2017, Ángel Nieto sufría un accidente de tráfico en Ibiza. Ese accidente acabaría costándole la vida tras una semana en coma inducido.

Tres años después de aquel accidente, sus hijos han contado por primera vez, en el documental 'Lazos de Sangre', cómo se enteraron del accidente de su Ángel Nieto y cómo vivieron las horas posteriores al mismo.

"Yo estaba en Italia. Me djieron que llamara a mi padre porque acababa de tener un accidente. Y pregunté: '¿Pero está bien?' Y me dijeron: 'no lo sé, llama tú'", cuenta Pablo Nieto.

Pablo se encontraba en Italia y al llamar al móvil de su padre contestó una chica, que presenció el accidente de Ángel Nieto.

"Escuchaba de fondo a gente diciendo: '¡Mira, es Ángel Nieto!'"

"Llamé al teléfono de mi padre y me lo cogió una chica. Resulta que la chica había visto prácticamente el accidente. Primero le pregunte si estaba consciente y me dijo que no. Recuerdo perfectamente que le pregunté cómo tenía las pupilas mi padre y me dijo que las tenía dilatadas. Eso ya era un mal síntoma de un trauma fuerte en la cabeza", recuerda Pablo Nieto.

"Yo escuchaba de fondo a gente diciendo: '¡Mira, es Ángel Nieto!'" Yo le dije que ahora mismo le llamaba. Llamé a mi hermano y le dije: 'Gelete, cógete un avión rápido que Papá acaba de tener un accidente y creo que está grave'", rememora Pablo Nieto.

"Estaba en casa y salí disparado", recuerda Gelete Nieto.

"La chica me fue transmitiendo todo lo que pasaba. Fue una experiencia extraña que te vayan retransmitiendo por un teléfono el accidente que acaba de tener tu padre", explica Pablo Nieto.

Todos los hermanos se reunieron en el Hospital Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde Ángel Nieto pasó una semana en coma inducido antes de morir.

"Me metieron un una sala con la familia. Fue muy estresante, muy en shock", explica Pabñlo Nieto.

"Lo primero que pregunte a los médicos es si se iba a quedar mal. Los médicos me dijeron que sí y yo ahí ya pensé que prefería que no siguiera con nosotros", reconoce Fonsi Nieto.