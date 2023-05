La Fórmula 1 en Imola está en riesgo: alerta roja por lluvias

El Gran Premio de Emilia-Romagna de este fin de semana está en riesgo por la previsión meteorológica adversa. Desde hace más de una semana esta zona del norte de Italia viene siendo azotada por unas fuertes precipitaciones que incluso se han cobrado la vida de dos personas y han provocado numerosos desperfectos en esta zona del país transalpino.

Por eso, desde este martes 16 de mayo el departamento de Protección Civil de la región ha decretado alerta roja por las precipitaciones que se esperan esta semana en Emilia-Romagna. Dichas lluvias podrían estar también acompañadas por tormentas eléctricas y vientos racheados. De momento la F1 no ha tomado medidas para el fin de semana, pues se espera que el riesgo sea algo menor que este miércoles, cuando se esperan que las precipitaciones ronden incluso los 160 mm.

Ante el importante riesgo de inundaciones y tras una reunión de la Unidad Nacional de Crisis, se aconsejó a los alcaldes locales que cerraran los colegios, así como las carreteras que corrieran el riesgo de quedar sepultadas por el agua. También se aconsejó a los ciudadanos que evitaran trasladarse.

Nuevo Pirelli de lluvia

En principio, el tiempo no debería impedir que se dispute la prueba, pero las experiencias de Bélgica 2021 o Mónaco, Singapur y Japón en 2022 tienen a la FIA y a Pirelli con las orejas tiesas. No obstante, las escuderías ya están viajando al país transalpino y fuentes de la Fórmula 1 aseguran categóricamente que no hay preocupación porque el evento no se pueda llevar a cabo.

En la carrera de este fin de semana en Imola se estrenará un nuevo neumático de lluvia de Pirelli que no requiere calentamiento previo: "Las pruebas en la pista han demostrado un rendimiento todavía mejor que el anterior compuesto de lluvia extrema, incluso sin el calentamiento eléctrico del neumático", ha dicho Mario Isola, director de Pirelli.