Flavio Briatore explica la razón por la que no ha visitado a Michael Schumacher en los últimos doce años

Camino ya de los doce años de trágico accidente que sufrió Michael Schumacher en la estación de esquí de Mèribel el 29 de diciembre de 2013, poco se sabe sobre el actual estado de salud del que fuera siete veces campeón del mundo de F1. La familia del expiloto alemán mantiene un hermetismo total alrededor de la situación actual en la que se encuentra el 'Káiser' y muy pocas son las personas que han podido verle desde aquel fatídico accidente en los Alpes franceses.

Elisabetta Gregoraci, la exmujer de Flavio Briatore, desveló hace cinco años que Michael Schumacher no podía hablar y que se comunicaba "con los ojos", a la vez que aseguraba que solo tres personas tenían acceso al expiloto alemán. Su mujer, Corinna Schumacher, apenas ha dado detalles en los últimos años sobre el estado de salud de su marido y el último parte médico de Michael lo ofreció hace ya seis años.

"Grandes cosas empiezan con pasos pequeños. Muchas pequeñas partículas pueden formar un enorme mosaico", indicó en 2019 Corinna Schumacher en una entrevista al ser preguntada por la plataforma de apoyo a su marido 'Keep Fighting Michael'.

"Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria"

Jean Todt, otra de las pocas personas que ha podido ver a Michael tras su accidente en diciembre de 2013, señaló en 2021 que el excampeón del mundo de F1 estaba "luchando y sólo podemos esperar que mejore". Otra de las personas que mantiene contacto con la familia de el 'Káiser' es Flavio Briatore. El actual director de Alpine ha desvelado en una entrevista con Corriere della Sera que aún mantiene contacto con Corinna Schumacher y que explicado la razón por la que ha preferido no visitar a Michael en estos últimos doce años.

"Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna y yo hablamos a menudo", ha desvelado el que fuera exjefe de Michael Schumacher en Benetton.

El mítico directivo y manager italiano ha recordado cómo fue la temporada de 1994, cuando Michale logró el primero de sus siete títulos mundiales.

"Teníamos a la Federación en contra. Ferrari y McLaren no estaban contentos de que les ganara un chaval de 19 años y un equipo cuyos propietarios hacían camisetas, por no hablar de mí, un tipo bronceado y de pelo largo que no era ingeniero. Ni siquiera era aficionado; había visto el primer GP en Australia cuando Benetton me llevó allí", recuerda Briatore.

El italiano también habla sobre su vuelta a la F1 y su decisión de sustituir a Jack Doohan por Franco Colapinto en Alpine.

"Los errores son constantes, el secreto está en corregir tu puntería inmediatamente, cuando te das cuenta, sin insistir por orgulloso", explica un Briatore que equipara esta decisión con la que tomó en su momento con Button y Alonso.

"Tomé la decisión de poner en el coche a un jovencísimo Alonso en lugar del experimentado Jenson Button, lo que despertó la ira de la prensa británica contra mí. Al final acerté", asegura Flavio Briatore.

