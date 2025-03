Un periodista revela nuevos datos sobre Michael Schumacher: "La situación es muy triste..."

Muy pocos son los detalles que se han conocido en los últimos años sobre Michael Schumacher y su estado de salud desde aquel fatídico accidente ocurrido en la estación francesa de Mèribel el 29 de diciembre de 2013. El expiloto de Ferrari permanece, desde el 10 de septiembre de 2014, en una mansión a orillas del Lago Geneva, en Gland, Suiza con todo tipo de cuidados médicos. Su mujer Corinna apenas ha facilitado información sobre el estado de salud del heptacampeón del mundo de F1 en los últimos 11 años.

Pero este jueves Felix Gorner, periodista de RTL y cercano a la familia Schumchaer, ha ofrecido algunos datos sobre el estado de salud de Michael Schumacher.

"La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de quienes lo atienden. Y ya no puede expresarse verbalmente", ha revelado Felix Gorner al diario Daily Mail.

"Actualmente, hay un máximo de 20 personas que pueden acercarse a Michael. Y, en mi opinión, es la estrategia correcta. Porque la familia está actuando en el mejor interés de Michael. Siempre ha protegido estrictamente su vida privada y eso no ha cambiado", apunta el periodista y reportero de RTL.

El último parte médico oficial sobre el estado de salud del Kaires data de 2019. "Pueden estar seguros de que sigue en las mejores manos y que hacemos todo lo posible para ayudarle. Entiendan, por favor, que sigamos los deseos de Michael y que mantengamos una cuestión tan delicada como su salud, como siempre, en privado", señalaba la familia de Michael Schumacher.

¿Puede Michael comunicarse? ¿Estuvo en la boda de su hija?

Se desconoce si Michael Schumacher es capaz de comunicarse con sus familiares, pero lo que sí se produjo en 2024 fue la boda de su hijaGina-Maria Schumacher, quien además comunicó que iba a ser madre. Precisamente el enlace de la hija del mítico piloto de F1, celebrado en Mallorca, despertó una infinidad de noticias y rumores sobre la posibilidad de que Michael hubiera asistido al evento.

Medios alemanes aseguraron que era "muy probable" que el siete veces campeón del mundo de F1 estuviera presente en el enlace celebrado en la lujosa propiedad que la familia Schumacher posee en Port d'Andratx, Mallorca. Pero el neurocirujano Jussi Posti puso en duda que Michael acudiera a la boda de su hija en Mallorca.

"Basándome en la información disponible, no creo que lleve una vida muy activa. Todo apunta a que está mal. Como paciente en cama, la mayoría de las personas se vuelven tan frágiles y rígidas que ya no es posible levantarlas de la cama después de tantos años... Lo más probable es que haya estado en la misma condición durante la última década. Dudo que algo repentino haya cambiado en esta etapa. Es posible que nadie además de su familia pueda estimular al paciente lo suficiente para que pueda comunicarse de manera significativa", señaló Jussi Posti.

Mucho se ha especulado sobre si el Kaiser es capaz de comunicarse de alguna forma con sus familiares y, a este respecto, el diario Mirror informaba que Michael, citando a la exesposa del exjefe de la F1 Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, "no habla, se comunica con los ojos".

"Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son. Se mudaron a España y su esposa ha instalado un hospital en esa casa", habría señalado Elisabetta Gregoraci.

Johnny Herbert, excompañero de Michael Schumacher en Benetton durante las temporadas 1994 y 1995, se refirió en enero de 2024 a varios rumores sobre el expiloto alemán y señaló que "he oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar, pero no sé si es cierto. Sólo puedo leer entre líneas. No hemos sabido mucho de la familia y es comprensible. Siempre ha sido muy propio de Michael Schumacher y de la familia mantener todo muy privado, muy secreto".

Unas declaraciones que no sorprendieron a Nick Fry, quien coincidió con el germano en la escudería Mercedes entre 2010 y 2012.

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", indicó Fry.

"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", señaló el exjefe de Mercedes sobre Michael.

