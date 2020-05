Fernando Alonso suena para ocupar el puesto de Ricciardo en Renault

La escudería McLaren de Fórmula 1 ha anunciado este jueves el fichaje del australiano Daniel Ricciardo, actualmente en las filas de Renault y que sustituirá a Carlos Sainz en 2021 tras la marcha del piloto madrileño a Ferrari.

Ricciardo, nacido hace 30 años en Perth, Australia, ficha por varios años y será el compañero del británico Lando Norris, de 20 y que en 2020 cumple su segundo año con McLaren.

Para Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing, "fichar a Daniel es otro paso adelante" en su "plan a largo plazo y traerá una nueva y emocionante dimensión al equipo, junto con Lando". "Es una buena noticia para nuestro equipo, nuestros socios y, por supuesto, nuestros seguidores", agrega.

El propio Ricciardo se ha mostrado agradecido en las redes sociales a Renault. "Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault y la forma en que fui aceptado en el equipo. Pero no hemos terminado y no estoy deseando volver a correr este año. Mi próximo capítulo no ha llegado aún, así que terminemos este con fuerza. Merci", afirma el australiano, que llegó a la marca procedente de Red Bull.

Suena Fernando Alonso

Esto deja un asiento vacante que podría propiciar la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. El expiloto de F1 y comentarista, Martin Brundle, cree que el asturiano terminará fichando por Ferrari. Brundle ya dijo el año pasado que veía a Fernando Alonso volviendo y que lo haría probablemente con Renault.

Ahora, el comentarista de 'Sky' vuelve a insistir: "Veo un escenario con Sainz en Ferrari, Ricciardo en McLaren y eso deja un asiento en Renault que probablemente sería para Alonso".

Para más inri, el equipo Renault de Fórmula 1 ha publicado una foto de Fernando Alonso en Twitter que ha terminado por disparar todos los rumores... ¿Va a volver el español al equipo con el que ganó sus dos títulos de Fórmula 1 en 2005 y 2006?