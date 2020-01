Fernando Alonso se sincera tras la primera semana del Dakar: "Agradezco poder ducharme más de 30 segundos"

Ya ha concluido la primera semana de este Dakar 2020, repleto de experiencias que han copado la atención de los aficionados al mundo del motor. Alonso ha hablado acerca de cómo ha sido su experiencia a lo largo de este inicio de competición, después de estar obteniendo unos buenos resultados en su primera participación.

"Ayer llegar a un hotel y poder ducharse un poco más de 30 segundos y descansar en la cama sin ruidos se agradeció. Hoy tenemos otra vez otra una noche tranquila y mañana con las pilas al 100% para etapas más largas en kilometraje y también la etapa maratón, que será una experiencia para mí, ojalá sin ningún percance grave", expresaba el piloto asturiano.

"No estoy más relajado, pero estoy extremadamente contento de nuestras prestaciones. Cuando llegué a Yeda sabía que me enfrentaba a una prueba dura con el rally más duro del planeta, y no sabía muy bien lo competitivo que podíamos ser", concluía, satisfecho de los resultados que hasta ahora está logrando con su equipo.

Además, Alonso ha comparado la competición del Dakar con la de las 24h de Lemans. "A nivel físico es menos exigente, son etapas largas pero las fuerzas que hay en el coche son mínimas comparado con un Fórmula 1 o un coche de resistencia, pero tienes que estar más atento a nivel de concentración, al 100% todo el tiempo. Hay muchas trampas, mucho terreno desconocido, y en eso esta disciplina es más exigente".

El excampeón del mundo de F1 ha sido cuestionado acerca de la opción de volver a competir en una futura edición del Dakar. "No sé si lo repetiré en un futuro, quizá sí porque tengo tiempo por delante", ha concluido.

"No vine aquí a ganar el Dakar"

Lo ha dicho en más de una ocasión. Fernando Alonso es consciente de que no opta a la victoria en este Dakar 2020 y que su primera participación en el mítico rally es una oportunidad para ganar experiencia de cara al futuro. El asturiano está satisfecho con lo conseguido hasta ahora.