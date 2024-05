Fernando Alonso revela su charla con el presidente de la FIA tras su acusación de discriminación

La Federación Internacional de Automovilismo se está planteando introducir en 2025 una nueva normativa en el Codigo Deportivo que permita simplificar el reglamento de la Fórmula 1 en relación a los adelantamientos y las luchas entre pilotos en pista. El inicio de esta temporada ha estado marcado por las polémicas relacionadas con accidentes, toques e infracciones, sobre todo por las contracciones de los comisarios y las diferentes penalizaciones impuestas.

Y para redactar estas nuevas normas se antoja fundamental escuchar la voz de los pilotos; por eso, el mismísimo presidente de la FIA, Ben Sulayem, se reunió con Fernando Alonso tras el Gran Premio de Miami.

El piloto español está muy cabreado tras haber recibido las penalizaciones más duras de toda la parrilla en Australia y más tarde en la carrera sprint de China. Finalmente, Alonso estalló cuando a Lewis Hamilton ni le investigaron tras haberse llevado a tres monoplazas por delante en la salida del GP de Miami.

"No decidirán nada con Hamilton porque no es español", lamentaba el asturiano. "Sí, siento que la nacionalidad importa. Y hablaré con Ben Sulayem, con la FIA, lo que sea. Necesito asegurarme de que no hay nada malo con mi nacionalidad ni nada que pueda influir en cualquier decisión", abundaba.

"No sólo por mí, también por la futura generación de pilotos españoles. Tienen que estar protegidos. Tenía que abrir hueco, porque Hamilton venía por el interior sin el control del coche. Si hago eso, seguro que me sancionan", explicó el ovetense.

Finalmente, pudo charlar con Ben Sulayem

Tras la conversación con el presidente de la FIA, sus palabras parecen positivas. Ben Sulayem le escuchó y pretende mejorar las cosas de cara al futuro: "Hablé con él y siempre está de acuerdo con todas las opiniones que tienen los pilotos", ha revelado Alonso en Motorsport.com.

"Sabe que somos nosotros los que conducimos los coches y los que podemos tener algunas sugerencias sobre las cosas. Hay un par de temas que tenemos que abordar como categoría. Pero siempre nos ha escuchado. Vamos a ver si hacemos de la F1 un deporte mejor y un poco más consistente", apostilló.

