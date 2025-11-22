Carlos Sainz y Fernando Alonso firman dos milagros en Las Vegas: "Pensaba que iba a ser la peor experiencia del mundo"

Gran día para los pilotos españoles en la clasificación del GP de Las Vegas. La aparición de la lluvia y de la posterior trazada resbaladiza dio una gran oportunidad a Carlos Sainz y Fernando Alonso, que saldrán 3º y 7º respectivamente en la carrera del domingo (5:00 am en España).

Sainz, 3º: "Mi última vuelta pensaba que era pole"

Lando Norris se llevó la pole, Verstappen fue segundo a algo más de tres décimas y el madrileño Carlos Sainz se quedó a solo unas milésimas de partir en primera línea. El Williams ya iba bien en seco pero las condiciones cambiantes y la 'pista de hielo' le dieron ese plus para firmar una grandísima qualy y una espectacular última vuelta en Q3: :"Pensaba que era pole, pero quedaban por llegar Norris y Verstappen, era la mejor vuelta que podía hacer", dijo a los micrófonos de DAZN.

Su compañero Albon está siendo el más regular pero las mejores actuaciones de la temporada las está firmando Carlos, especialmente con su podio en Azerbaiyán y un par de grandes qualys incluyendo la de este sábado.

La lluvia, un regalo para Alonso, 7º

En el caso de su compatriota, Fernando Alonso, la lluvia fue un auténtico regalo, Aston Martin partía como uno de los peores equipos en condiciones de seco (14º y 18º en los primeros libres), y cuando la pista se llenó de agua y evolucionó a una pista de hielo Fernando ya no necesitaba más. Ahora era pura pericia del piloto, y el asturiano ha sido siempre uno de los mejores de siempre en estas condiciones cambiantes. Pasó con cierta holgura las dos primeras sesiones y el estar en Q3 ya era un regalo del tiempo y un milagro del piloto. Clasificó séptimo por delante de Gasly, Leclerc y Hajdar, estos dos últimos saldrán por detrás y en condiciones de seco serán más rápidos. En la carrera se sufrirá seguro, y en un circuito donde es fácil adelantar será complicado pensar en puntos, pero mejor salir séptimo que decimosegundo. La oportunidad está ahí.

"Hace dos horas no pensaba estar en Q3, hemos ido lentos en seco y la lluvia nos ha ayudado muchísimo, hay que estar agradecidos... Cuando empezó la crono pensaba que iba a ser la peor experiencia del mundo, pero tengo que decir que no ha sido tan extremo como pensaba", admitió el de Oviedo tras la sesión. La de hoy ha sido su quinta mejor qualy del año.

Batacazos de Hamilton y Antonelli

Por supuesto, en una clasificación tan movida las sorpresas aparecieron desde el principio, Hamilton, Antonelli, Tsunoda y Albon cayeron en la Q1; y Stroll, que esta vez iba muy rápidos con los neumáticos extremos, fue eliminado en la segunda sesión después de que Aston Martin probara los intermedios demasiado pronto.

Parrilla del GP de Las Vegas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.