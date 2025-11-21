España - Alemania, semifinales de la Copara Davis: Horario, emparejamientos y dónde ver la eliminatoria

España busca este sábado (a partir de las 12:00 horas) el pase a la gran final de la Copa Davis 2025 en el SuperTennis Arena de Bolonia. El rival, la Alemania de Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, que pudo con Argentina en el duelo de cuartos de final. Los de David Ferrer, sin Alcaraz por lesión, obraron una remontada ante República Checa para meterse en su primera semifinal desde 209, cuando lograron levantar la sexta 'Ensaladera' (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) de la historia del tenis español en la Caja Mágica ante Canadá.

Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers buscarán otra gesta este sábado ante Alemania para meterse en la gran final de la Copa Davis y mantener vivo el sueño de la séptima Copa Davis, aún esta por ver los tenistas por los que apuesta David Ferrer para los dos partidos individuales y el de dobles.

Todo apunta a que Jaume Munar y Pablo Carreño serán los elegidos para disputar los individuales, mientras que Marcelo Granollers es un fijo en el partido de dobles, quizás repitiendo pareja con Pedro Martínez.

"Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes", señaló David Ferrer.

Los posibles cruces del España - Alemania de Copa Davis

Jaume Munar llega con la confianza de su gran victoria ante Jiri Lehecka, mientras que Pablo Carreño llega a la eliminatoria ante Alemania tras perder su duelo individual ante Jakub Mensik. Todo apunta a que Munar se medirá a Alexander Zverev y que Carreño puede enfrentarse a Jan-Lennard Struff o a Yannick Hanfmann.

El partido de dobles parece claro: Pedro Martínez y Marcel Granollers frente a la dupla alemana formada por Tim Puetz y Kevin Krawietz, especialistas en el dobles.

La última vez que España y Alemania se midieron en Copa Davis fue en los cuartos de final de la edición de 2018. En la Plaza de Toros de Valencia, la victoria cayó del lado de la 'Armada'.

Horario del España - Alemania de la Copa Davis

La eliminatoria entre España y Alemania de semifinales de la Copa Davis se jugará el sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el SuperTennis Arena de Bolonia.

La última hora de la Copa Davis y los resultados de la semifinal España - Alemania se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.