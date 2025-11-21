Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis

España - Alemania, semifinales de la Copara Davis: Horario, emparejamientos y dónde ver la eliminatoria

España se enfrenta a Alemania por un puesto en la final de la Copa Davis Todos los detalles de las semifinales de la Davis Cup entre España y Alemania.

El equipo espa&ntilde;ol de Copa Davis en Bolonia

El equipo español de Copa Davis en BoloniaEfe

Publicidad

España busca este sábado (a partir de las 12:00 horas) el pase a la gran final de la Copa Davis 2025 en el SuperTennis Arena de Bolonia. El rival, la Alemania de Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, que pudo con Argentina en el duelo de cuartos de final. Los de David Ferrer, sin Alcaraz por lesión, obraron una remontada ante República Checa para meterse en su primera semifinal desde 209, cuando lograron levantar la sexta 'Ensaladera' (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) de la historia del tenis español en la Caja Mágica ante Canadá.

Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers buscarán otra gesta este sábado ante Alemania para meterse en la gran final de la Copa Davis y mantener vivo el sueño de la séptima Copa Davis, aún esta por ver los tenistas por los que apuesta David Ferrer para los dos partidos individuales y el de dobles.

Todo apunta a que Jaume Munar y Pablo Carreño serán los elegidos para disputar los individuales, mientras que Marcelo Granollers es un fijo en el partido de dobles, quizás repitiendo pareja con Pedro Martínez.

"Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes", señaló David Ferrer.

Los posibles cruces del España - Alemania de Copa Davis

Jaume Munar llega con la confianza de su gran victoria ante Jiri Lehecka, mientras que Pablo Carreño llega a la eliminatoria ante Alemania tras perder su duelo individual ante Jakub Mensik. Todo apunta a que Munar se medirá a Alexander Zverev y que Carreño puede enfrentarse a Jan-Lennard Struff o a Yannick Hanfmann.

El partido de dobles parece claro: Pedro Martínez y Marcel Granollers frente a la dupla alemana formada por Tim Puetz y Kevin Krawietz, especialistas en el dobles.

La última vez que España y Alemania se midieron en Copa Davis fue en los cuartos de final de la edición de 2018. En la Plaza de Toros de Valencia, la victoria cayó del lado de la 'Armada'.

Horario del España - Alemania de la Copa Davis

La eliminatoria entre España y Alemania de semifinales de la Copa Davis se jugará el sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el SuperTennis Arena de Bolonia.

La última hora de la Copa Davis y los resultados de la semifinal España - Alemania se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Todos los emparejamientos de la repesca del Mundial 2026: Italia se medirá a Irlanda del Norte

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la repesca para el Mundial de 2026

Publicidad

Deportes

El equipo español de Copa Davis en Bolonia

España - Alemania, semifinales de la Copara Davis: Horario, emparejamientos y dónde ver la eliminatoria

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA Sports

Barcelona - Athletic: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Matt Jones, en el momento de atravesar dos camiones

Matt Jones y un reto casi imposible: saltar entre el hueco de dos caminos en marcha

Caleb Wood, hijo de David Wood
Baloncesto

Caleb Wood, tras los pasos de su padre David Wood: "Siempre me dicen que mi padre era increíble"

Hansi Flick en rueda de prensa
FC Barcelona

Hansi Flick reconoce que Lamine Yamal "tiene altibajos"

Edna Imade durante un partido con la Real Sociedad
Selección española

De llegar en patera a ser convocada con España: la historia de Edna Imade, gran novedad en la convocatoria

La delantera de la Real Sociedad entra por primera vez en una convocatoria absoluta. España se mide a Alemania en la final de la Nations League. Sigue Jenni Hermoso.

El calvario de Simone Biles tras su aumento de pecho
Simone Biles

El calvario de Simone Biles tras su aumento de pecho: "Le dije que me las quitara, parecían aliens"

La gimnasta estadounidense relata en TikTok los complicados días tras su operación estética y asegura que su recuperación fue mucho más dura de lo esperado.

Verstappen y Fernando Alonso

Verstappen se rinde a Fernando Alonso: "Eso te atrae"

El entrenador Iñaki Cabaleiro

Muere a los 36 años Iñaki Cabaleiro, entrenador español del equipo de Míchel Salgado en Dubái

Islam Makhachev celebra su victoria ante Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden

Islam Makhachev destrona a Ilia Topuria en la UFC tras su victoria ante Jack Della Maddalena

Publicidad