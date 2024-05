Así están las luchas entre compañeros en la temporada 2024 de Fórmula 1: Alonso aplasta a Stroll

Con el 25% de la temporada completada (6 carreras) y a pocos días de que comience el GP de Emilia Romaña, la campaña de Fórmula 1 2024 nos va dejando las primeras conclusiones.

Verstappen domina, Norris y Sainz se rebelan y Aston no arranca

Max Verstappen, contundente líder del Mundial y poseedor de las seis poles, ha ganado 4 de las 6 carreras y Red Bull nos ha dejado ya tres dobletes por el camino. Sainz y Norris también se han subido a lo más alto del podio, Ferrari puede no estar muy lejos de los austriacos en la clasificación de escuderías y a Aston Martin le falta dar un gran paso para pelear ya no por ganar carreras, sino por algún podio.

Lejos de las estadísticas generales, estos 6 Grandes Premios han reforzado el estatus de líder de determinados pilotos que no encuentran rival en su compañero de equipo y con el que la diferencia en carrera es demasiado grande, al menos en estos primeros meses de competición.

La lucha entre compañeros

Hasta seis pilotos se están imponiendo con cierta contundencia a sus compañeros de garaje, véase Max Verstappen, Lando Norris, George Russell o el de siempre, Fernando Alonso... También hay otros equipos en los que la igualdad es máxima: Ferrari y Kick Sauber. Así está la lucha entre compañeros de equipos si nos fijamos en los resultados en carrera:

Max Verstappen vs Checo Pérez (Red Bull): 5-1.

Lando Norris vs Oscar Piastri (McLaren): 5-1

Fernando Alonso vs Lance Stroll (Aston Martin): 5-1

Nico Hulkenberg vs Kevin Magnussen (Haas): 5-1

Alexander Albon vs Logan Sargeant (Williams): 5-1

Esteban Ocon vs Pierre Gasly (Alpine): 5-1.

George Russell vs Lewis Hamilton (Mercedes): 4-1

Yuki Tsunoda vs Daniel Ricciardo (Visa CashApp RB): 4-1

Carlos Sainz vs Charles Leclerc (Ferrari): 3-3

Valtteri Bottas vs Guanyu Zhou (Kick Sauber): 3-3

En ciertos casos la comparativa no es del todo justa ya que, por ejemplo, Carlos Sainz no pudo competir en Arabia Saudí al tener que ser sometido a una intervención quirúrgica (fue sustituido por Bearman), o Logan Sargeant tampoco pudo correr en Australia al decidir Williams darle su monoplaza a Albon, que tenía más probabilidades de sumar que el estadounidense. En los balances de 4-1 ambos pilotos quedaron fuera de carrera en el mismo Gran Premio y no se puede computar a favor de ninguno.

Clasificación de pilotos y escuderías

Un cuarto de la temporada de F1 ya es historia y todavía hay hasta cinco pilotos que no han puntuado (Albon, Zhou, Bottas, Gasly y Sargeant), por lo tanto son dos equipos los que tienen el contador a cero (Williams y Kick Sauber). Además, 'solo' hay cinco pilotos que se hayan subido al podio (Verstappen, Pérez, Sainz, Leclerc y Norris). De momento, ni rastro de Mercedes ni Aston Martin.

Veremos lo que nos depara el GP de Emilia Romaña, el cuarto de la historia (en 2023 no se celebró por las inundaciones).

