Alonso se resigna antes de Singapur: "Hay que aceptar la realidad..."

Tras lo que Fernando Alonso -y todos los entendidos en Fórmula 1- tildaron de "milagro" el sexto puesto del asturiano en Bakú, el piloto de Aston Martin ha querido rebajar los ánimos y poner un poco de cabeza en el entorno de la escudería.

El desafortunado y polémico accidente de Checo y Sainz a falta de dos vueltas y el 'efecto Alonso' le permitieron terminar en la segunda mejor posición de la temporada (5º en Arabia Saudí), pero eso no puede esconder el ritmo real del monoplaza, reflejado perfectamente en su compañero de equipo Lance Stroll, 19º en Azerbaiyán.

"Lo de Bakú fue un milagro, no creo que el coche esté en el sitio en el que tiene que estar"

Una semana después llega Singapur, un trazado exigente y que premia a los coches rápidos en curva lenta (apenas hay una recta), justo donde el Aston Martin es más débil: "Somos el séptimo equipo, nuestra posición natural es 13º, 14º o 15º. Ser octavos en Bakú era un milagro, ser décimos en Monza también... Si estamos en los puntos aquí también será un milagro. No creo que este coche esté ahora mismo en el sitio que tiene que estar", empezó diciendo 'Magic' al diario 'AS.

Por esa razón, sabe que es más que previsible que el equipo inglés sufra este fin de semana, y posiblemente lo que resta de temporada si no llega alguna mejora que pueda recortar la brecha con 'los cuatro fantásticos' o al menos afianzarse como el quinto equipo. "No nos rendimos, pero no podemos tener una esperanza surrealista porque pueda llover o estemos en Singapur. Tenemos que ser realistas y aceptar nuestra situación".

"Tenemos que ser realistas y aceptar nuestra situación"

El trazado de Marina Bay, la temperatura de la pista y la extrema concentración que exige este Gran Premio hacen que sean seguramente "posiblemente la carrera más exigente del calendario". También le da importancia a poder completar buenas vuelas durante el viernes en los dos primeros entrenamientos libres: "Te dará confianza para sábado y domingo", y más teniendo en cuenta que la posición en parrilla es clave de cara a la carrera.

La buena noticia es que Aston Martín llevará alguna idea nueva para Singapur, además de los cambios en el set-up: "Soy optimista después de Bakú. Pero aunque el resultado fuera bueno, según nuestros cálculos éramos el séptimo equipo en cuanto a prestaciones. No estamos contentos, tenemos que encontrar más ritmo y sé que el equipo tiene ideas para probar el viernes así que estaré encantado de probarlas", sentenció el español.

Otro capítulo en la lucha por el título

Además de la lucha de Fernando y Aston contra viento y marea, este fin de semana presenciaremos un nuevo capítulo en la lucha por el Mundial de Pilotos entre Verstappen, Norris y Leclerc, este último parece haberse metido en la lucha después de su reciente victoria en Monza y su segundo puesto en Azerbaiyán.

A falta de siete carreras y tres sprint, así va el Mundial de Pilotos 2024:

