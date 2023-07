Álex Palou, tras ganar en Mid-Ohio: "Este es el mejor momento de mi carrera hasta ahora"

Álex Palou está imparable y, con esta victoria (cuarta de la temporada), ya suma 377 puntos en la clasificación de la IndyCar y supera a su compañero Dixon en 110, que acabó segundo. El podio lo completó el australiano Will Power, pero los grandes rivales de Palou en el campeonato no consiguieron ninguna de las cinco primeras posiciones.

En la carrera del domingo, el catalán quiso destacar el "buen ritmo" y la "buena estrategia" del equipo, además de haber tenido un "coche rápido". Este ha sido su primer triunfo en Mid-Ohio y está a solo ocho carreras de poder levantar, por segunda vez, el título de la IndyCar.

Un comienzo accidentado

Al inicio de la carrera, el primer puesto lo defendía el estadounidense Colton Herta, que tuvo que lidiar con unos adelantamientos bastante agresivos. Tanto es así, que no tardó mucho en aparecer la primera bandera amarilla de la carrera por un accidente entre los suecos Ericsson y Rosenqvist. Este último pudo continuar, pero Ericsson se vio obligado a retirarse.

Palou aguantó en la cuarta posición hasta que vio claro su momento de comenzar los adelantamientos. En la vuelta 18 redujo sus tiempos e hizo que el estadounidense Kirkwood retrasara su puesto. Hacia la vuelta 25, el catalán llegó al segundo puesto y lo mantuvo hasta que consiguió ser líder en la vuelta 31.

Una vez pasado el ecuador de la carrera, Palou perdió el protagonismo que había tenido hasta entonces. Y es que O'Ward logró llegar al octavo puesto desde el 25 en el que salía. El mexicano tenía claro que quería ganar la mayor cantidad de puntos posibles, por lo que no dudó en correr los riesgos necesarios para ello.

En la primera amarilla, O'Ward decidió mantenerse y subir posiciones, mientras que el resto de sus competidores pasaban por boxes. Así, consiguió llegar al segundo puesto en un momento de la carrera, pero no fue capaz de mantenerlo.

El argentino Canapino no pudo mantener su racha de acabar entre las primeras veinte posiciones de las dos últimas carreras y Simon Pagenaud no pudo competir. El francés aún no ha recibido el alta y sigue hospitalizado por el brutal accidente que sufrió el sábado.

Palou, lanzado a por su segunda corona en las IndyCar Series

Álex Palou va lanzado a por su segundo título en las IndyCar Series tras el logrado el 26 de septiembre de 2021, cuando se alzó con la corona tras 3 victorias y 8 podios. En 2023, el piloto catalán ya acumula cuatro victorias en la temporada y ha abierto un hueco que parece definitivo.

"Este es el mejor momento de mi carrera hasta ahora", definía Palou.

Y es que sus principales rivales por el título (Josef Newgarden y Marcus Ericsson) naufragaron en Mid-Ohio. El piloto de Penske fue 13º y su compañero en Ganassi terminó 25º. Palou aventaja, a falta de ocho carreras, en 110 puntos a su compañero Dixon y en 116 a Josef Newgarden (Team Penske).