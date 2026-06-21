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El motivo por el que la bandera de Arabia Saudí no toca el césped antes del partido frente a España 

Una situación similar se produce cuando juega Irak, cuya bandera también incorpora una expresión religiosa sagrada.

España - Arabia Saudí

España - Arabia Saudí RFEF

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Uno de los detalles que más ha llamado la atención durante la ceremonia previa al encuentro entre España y Arabia Saudí, ha sido que ninguna de las dos banderas haya tocado el césped del estadio, como sí ocurre habitualmente en los partidos del Mundial pero, ¿Por qué ha ocurrido esto?. 

La explicación se encuentra en la propia bandera saudí, que incluye la Shahada, la declaración de fe islámica considerada un texto sagrado para los musulmanes. Debido a su significado religioso, existen estrictas normas de respeto sobre su uso y exhibición, entre ellas evitar que la enseña sea colocada en el suelo. 

Por este motivo, la FIFA decidió que la bandera de Arabia Saudí permaneciera sostenida en alto por los voluntarios encargados del protocolo. Para mantener la igualdad ceremonial entre ambas selecciones, la bandera de España ha recibido el mismo tratamiento.

Lo mismo ocurre con Irak

Una situación similar se produce cuando juega Irak, cuya bandera también incorpora en su franja central la inscripción "Allahu Akbar" ("Alá es el más grande") . Según varios medios árabes, la FIFA habría rechazado en un primer momento la petición de Irak, alegando que el peso de los porteadores sobre el césped mojado "había dañado el terreno", pero finalmente terminó cediendo ante la insistencia de Bagdad.

En estos casos, el organismo internacional adapta el protocolo para respetar las creencias religiosas de los países participantes, sin alterar la igualdad entre los equipos. 

Así, lo que para muchos espectadores haya podido parecer un simple detalle organizativo, responde en realidad a una cuestión de respeto cultural y religioso dentro de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

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