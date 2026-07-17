Entrevista completa a Álex Baena: "Me visualizo metiendo el gol de la final, ser Iniesta"

Antes de la final del Mundial, Álex Baena intenta rebajar la tensión. El centrocampista de la selección española asegura que el vestuario afronta el duelo contra Argentina con una mezcla de ilusión, tranquilidad y confianza, consciente de que está ante el partido más importante de sus carreras.

"No hay que tener miedo a Argentina, pero sí respeto. Son los vigentes campeones, para mí nos enfrentamos las dos mejores selecciones del mundo"

En una entrevista con Antena 3 Noticias, el internacional también habla de Leo Messi, de la promesa que hizo con Marc Cucurella, de Diego Simeone e incluso de cómo se imagina marcando el gol que dé a España la segunda estrella.

"Con ganas de empezar a jugar el domingo y que salga todo bien. Son nervios buenos de que sabes que vas a jugar el partido más importante de tu vida, pero lo llevamos bien y tranquilos, estamos durmiendo", explica Baena a Rocío Martínez, transmitiendo la calma con la que la selección está preparando la gran cita.

Sobre el rival, el futbolista tiene claro que Argentina merece el máximo respeto, aunque descarta cualquier complejo de inferioridad: "No hay que tener miedo a Argentina, pero sí respeto. Son los vigentes campeones, para mí nos enfrentamos las dos mejores selecciones del mundo y creo que va a ser un partido muy bonito".

No hablan de fútbol entre ellos

Pese a la trascendencia del encuentro, el vestuario español ha optado por desconectar en las horas previas. Baena reconoce que el fútbol apenas aparece ya en las conversaciones entre los jugadores: "No hemos hablado entre nosotros nada de fútbol en todo el mundo, estamos un poco hartos de tanto fútbol y entrenamientos, hablamos de nuestra vida, de cosas que pasan aquí en la selección y de fútbol cero".

El centrocampista del Atlético de Madrid también confiesa que lleva toda la vida soñando con un momento como este: "Me llevo visualizando como campeón del mundo desde pequeño, es un sueño desde que ves a Iker Casillas levantando la copa. Todos soñamos con esa imagen. Yo tenía ocho años, solo tengo recuerdos de dónde vi la final. Es muy emocionante ver cómo todo el país está en esta situación".

La promesa con Cucurella

Entre bromas, Baena recordó una de las promesas más llamativas que ha hecho con Marc Cucurella si España consigue levantar el Mundial: "Prometí con Cucurella tatuarme la cara de Luis de la Fuente si ganamos y algún hueco encontraré si lo hacemos".

La final tendrá además un componente muy especial para el internacional español por la cantidad de amigos que militan en la selección argentina. Uno de ellos es Giuliano Simeone, compañero del Atlético de Madrid: "Hablé con Giuliano porque tenemos muy buena relación, antes de su partido le dije que quería verle el domingo, me hace muchísima ilusión que esté Argentina en la final, tengo muchos compañeros y me alegré por ellos cuando se clasificaron. Que gane el mejor".

El sueño de cambiarse la camiseta con Messi

Como cualquier futbolista de su generación, Baena también tiene un objetivo personal una vez termine la final: conseguir la camiseta de Leo Messi. "Me gustaría llevarme de recuerdo la camiseta de Messi, es mi ídolo, es la única vez que voy a poder jugar contra él y me hace muchísima ilusión. Si está muy solicitada me la cambiaré con otro compañero", explica.

Precisamente el hecho de compartir vestuario en el Atlético de Madrid con Giuliano Simeone dio pie a otra broma sobre el posible ambiente en el club tras la final: "Si ganamos es entendible que al día siguiente Simeone no nos hable a ninguno de los cuatro de aquí, y más teniendo a su hijo".

"Me visualizo metiendo el gol de la final"

Baena tampoco esconde que, como cualquier futbolista, ha imaginado el desenlace perfecto del partido: "Todo el mundo que va a jugar el partido se visualiza marcando el gol de la victoria, ser Iniesta por así decirlo. Me visualizo metiendo el gol de la final, sí".

Aun así, rechaza hablar de favoritos y considera que el título se decidirá por pequeños detalles: "En una final no hay ningún equipo que llegue mejor o peor ni favoritismos. Somos las dos mejores selecciones del mundo y la final se va a decidir por pequeñísimos detalles".

Por último, el centrocampista quiso recordar a María Caamaño, una figura muy presente para la selección española durante todo el campeonato: "Ya antes de empezar el Mundial pensamos en dedicarle el título a María Caamaño. Hace dos años celebramos la Eurocopa en Madrid, sé que físicamente no estará con nosotros pero estará con una sonrisa donde esté celebrando igual que nosotros".

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