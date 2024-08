Sira Martínez, hija de Luis Enrique, triunfa en la hípica: "Mi padre no entiende nada de caballos, pero me apoya mucho"

Sira Martínez es una apasionada de los caballos desde que era pequeña. Después de insistir mucho a sus padres, decidieron apuntarla a una escuela de hípica en Barcelona, donde empezó a montar con ponis. Y fue amor a primera vista. A los 11 años le regalaron su primer poni, Silken Shadow, con el que vivió sus primeras aventuras en este deporte. Desde entonces no ha parado de practicar para tratar de hacerse un hueco en el mundo de la hípica.

Concurso Hípico Internacional de Gijón

No es la primera vez que Sira participa en este campeonato. El año pasado también acudió con tres caballos y ganó esa misma prueba con una yegua que "competía muy bien y rápido en las alturas". Esta vez acude con dos caballos, 'Texas' y 'Pipper', así como con una yegua, 'Guapa', con la que intentará volver a ganar la prueba, aunque sabe que no va a ser tarea fácil: "Es una yegua un poquito más verde y que no tiene tanta experiencia. La compré con siete años y estoy intentando que mejore poco a poco", explica la joven jinete a Antena 3 Deportes.

Su familia es asturiana y eso hace que este torneo cobre un sentido especial para ella: "Desde pequeña vengo a ver este concurso, era muy fan. Es un orgullo poder estar compitiendo aquí ahora", expresa Sira.

Entrena al lado de los mejores

Hace dos años que entrena con Pedro Veniss, jinete olímpico brasileño, y reconoce que es todo un placer poder aprender de él: "Desde que empecé a montar con él hay una mejora súper buena, monto con él en Barcelona cada día". Además, tratar con él en las cortas distancias, ha hecho que aún le admire más: "Tiene un estilo que me gusta, cómo trata a los caballos y cómo los trabaja", afirma la hija de Luis Enrique.

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos

Sabe que el camino hasta llegar a participar en los Ángeles 2028 va a ser complicado, pero no lo descarta. De hecho, de momento, "es el objetivo" que pretende conseguir y para lo que está trabajando. Por ahora, está centrada en seguir compitiendo, en seguir aprendiendo al lado de los mejores y en seguir ganando experiencia para poder llegar en las mejores condiciones.

Luis Enrique, siempre al lado de su hija

Su padre, Luis Enrique, es uno de los entrenadores más conocidos en nuestro país. Actualmente, 'Lucho' está entrenando al PSG y Sira confiesa que "está muy contento en París". Por su trabajo, no ha podido acompañarla siempre a las competiciones, pero Sira confiesa que de alguna forma ha estado siguiendo sus pasos: "No suele venir a verme porque no puede, pero siempre me sigue en directo", confiesa la catalana.

Asimismo, revela que su padre siempre le ha apoyado en este camino de la hípica, aunque prefiere mantenerse a un lado: "La verdad que no ha sido nunca muy fan. Pero bueno, ahora sí. Me sigue desde hace mucho tiempo, desde que ya salto un poco más enserio. No se mete muchísimo porque no entiende nada de caballos, pero me apoya mucho".

Centrada en la fundación de su hermana

Tras el fallecimiento de Xana, su hermana pequeña, Sira y su familia se volcaron en la creación de la 'Fundación Xana', un proyecto del que Sira es la patrona e intenta ayudar siempre que puede a los niños y a sus familiares: "Cuando puedo, voy al hospital a ver a los niños, intento ayuda con voluntariados... El objetivo es tratar que lleven el sufrimiento que están viviendo de la mejor manera posible", concluye la joven de 24 años.

