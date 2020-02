La impactante muerte de Wu Yongning tras caer de un edificio de 62 plantas

El 'idiota profesional' vuelve al ataque tras su detención y escala la torre Lúgano: "No soy un maldito turista", alega en sus redes. 'The Little Nuisance' ha escalado ahora una torre de 43 plantas y 158 metros de altura tras ser detenido por subir un edificio de once pisos en Benidorm. Su escalada a un edificio en la ciudad alicantina es solo la última de sus arriesgadas escaladas, todas inmortalizadas en su canal de Youtube.

Sin embargo, estas hazañas no siempre salen bien: prueba de ello fue la increíble muerte de Wu Yongning, un 'youtuber' chino que, después de hacer unas dominadas en el borde del piso 62, no puede sujetarse y termina cayendo al vacío.

Era una una estrella en las redes sociales, como tantos otros. Se encargan de grabar sus peripecias y, en este caso, Yongning grabó su propia muerte. Sucedió en 2017 y desató todo un debate sobre la responsabilidad de las plataformas de vídeo en este tipo de incidentes.

Reconocimiento social

Pero... ¿por qué esa admiración extremo al riesgo? Hablamos con Miguel Santolaya, psicólogo deportivo y profesor de la UAM: "Para sentirse a lo mejor un poquito más vivo, para tener más reconocimiento social, hacerse notar... son más impulsivos".

Las pericias de estos jóvenes son su firma y se encargan bien de grabarla... ¿Qué les aportan estas experiencias al límite? "El subidón de adrenalina. El conseguir hacer algo que te activa, un pelotazo por meterte en una situación que te juegas todo a una carta", dice Santolaya.

Todo a una carta sin conocer los límites. Parece que tienen el riesgo asumido... o tal vez no. Ellos siguen poniéndose a prueba y siguen jugando y apostando por tener cada vez mas éxito en su red.