La historia de Jordan Díaz: El 'amadrinado' de Ana Peleteiro que desertó de la delegación cubana para ser olímpico con España

El atleta español de origen cubano Jordan Díaz se ha clasificado para la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París 2024 como absoluto favorito de cara a conseguir el oro.

'Air Jordan', con tan solo 23 años, llegaba a la competición olímpica tras proclamarse campeón de Europa con la tercera mejor marca de la historia (18'18m). Este miércoles, un increíble salto de 17,24 metros le ha permitido quedar primero de la clasificación y le ha servido como billete directo para optar por el podio este viernes a las 20:20 horas en el Stade de France.

La delegación cubana por la española

El atleta llegó a España en 2021, cuando tenía 20 años y era miembro de la delegación cubana. Jordan Díaz aprovechó una concentración del equipo en Castellón para desertar y no regresar a Cuba. Con el apoyo de la atleta gallega Ana Peleteiro, pidió la nacionalidad española y comenzó a entrenar bajo el mando del atleta cubano Iván Pedroso en Guadalajara.

El Gobierno de España le adjudicó la nacionalidad por carta de naturaleza en 2022, hecho que le supuso no poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. En una entrevista para 'El País', 'Air Jordan' explicó cómo tomó la difícil decisión: "No es una cosa de un día decir me voy a ir y no pasa nada".

"Hay que pensarlo bien, ver las consecuencias que te pueda traer, pensar en las amistades, toda la vida que llevaste aquí, la familia... Tomé la decisión y supe que era la mejor. Mis padres estuvieron de acuerdo, me apoyaron en todo momento y me dijeron, ‘tienes que irte si quieres ser grande", afirmó Díaz.

Un duro camino

En otra entrevista de 'Air Jordan' en el 'Confidencial', el atleta recalcó que es "muy duro" no poder ver a sus padres, "es algo que yo sabía que tendría que pagar. Toda cosa buena necesita algún sacrificio, y este es el mío". No obstante, también afirmó estar "bastante cómodo" en España. "Si tuviera que volver a tomar la decisión, la tomaría 10 veces. La misma, sin dudarlo", admitió el olímpico.

Además, para Jordan Díaz, Ana Peleteiro es "como si fuera familia": "Ella ha sido muy importante en mi carrera y la estaré siempre agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué a España, y luego todo el grupo me acogió muy bien".

