Ana Peleteiro denuncia "el linchamiento fuera de lugar" y pide disculpas

La reconocida atleta española Ana Peleteiro, quien terminó en sexta posición en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha emitido un contundente comunicado este lunes para denunciar el "linchamiento fuera de lugar" que ha estado sufriendo en los últimos días. Peleteiro ha hecho un llamado al respeto, especialmente hacia su familia, y ha expresado su incomprensión ante el odio dirigido hacia ella.

Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista de bronce en el Mundial de pista cubierta de esta temporada, ha revelado que en los últimos días ha sido blanco de "mensajes de odio e insultos". La atleta gallega acusa a varios medios de comunicación de sacar de contexto sus antiguas declaraciones para aprovechar el momento mediático.

"Durante los últimos días no paro de recinir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto", indica Ana Peleteiro.

"Me siento orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional. Este solo ha sido un resultado más en mi carrera y forma parte de otro sueño cumplido", afirmó Peleteiro. "Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, no ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género y es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces uso el sarcasmo y la ironía, y eso puede jugarme una mala pasada, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar", apunta la atleta gallega.

Peleteiro finalizó su comunicado con un llamado a la empatía y al respeto: "Quiero pedir respeto por mí, pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida. Por supuesto, esta situación ya está en manos de mi equipo legal. A las miles de personas que os alegráis por mí, os lo agradezco infinito. Me siento una auténtica afortunada. ¡Al final del día el amor siempre vence!", concluyó la atleta.

La lluvia la desconcentró

La atleta gallega, una de las grandes esperanzas de medalla para España, no pudo repetir su éxito de Tokio 2020, donde ganó el bronce. Peleteiro señaló que la lluvia afectó su rendimiento en el Stade de France, mencionando que la pista mojada le generó inseguridad y miedo a resbalarse, lo que la desconcentró.

A pesar de la decepción inicial, Peleteiro expresó su orgullo por su trayectoria en los últimos 19 meses y se mostró segura de que esta experiencia la hará más fuerte. En sus redes sociales, agradeció el apoyo recibido y se comprometió a seguir representando a España con orgullo. Respondió a las críticas en redes sociales que la acusaban de 'tapar' el nombre de España en su dorsal, explicando que lo hacía para evitar que los imperdibles le lastimaran durante el salto.

Peleteiro aseguró estar ya enfocada en su próximo objetivo, el Mundial de Tokio 2025, para el cual ya ha asegurado su participación. La atleta declaró que ahora es momento de descansar y disfrutar con su familia antes de volver a entrenar con más energía y actitud.

